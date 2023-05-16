Челябинца отправили в колонию строгого режима за подстреленную в Курганской области косулю

16 мая 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

Челябинцу дали срок за незаконную охоту в Курганской области Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жителя Челябинской области приговорили к лишению свободы в колонии строгого режима за незаконную охоту на косулю в Курганской области. Информация о приговоре появилась на сайте областной прокуратуры. «Двое жителей г. Челябинска признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, причинившая особо крупный ущерб). <…> Суд назначил ранее судимому жителю г. Челябинска наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе. Мужчины незаконно добыли косулю в Шумихинском районе Курганской области. Подельника приговорили к ограничению свободы на три года. Охотников поймали на охоте без разрешения в июне 2021 года. Отстрелив и разделав тушу косули, они причинили особо крупный материальный ущерб департаменту охраны окружающей среды Курганской области. У виновных конфисковали винтовку и ножи. Также они выплатят 200 тысяч рублей по гражданскому иску департамента о возмещении ущерба. Приговор в законную силу не вступил. Ранее URA.RU сообщало, что челябинский полицейский отделался штрафом за незаконную охоту в Курганской области. Мужчина избежал уголовной ответственности и заплатил 25 тысяч за двух добытых косуль. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителя Челябинской области приговорили к лишению свободы в колонии строгого режима за незаконную охоту на косулю в Курганской области. Информация о приговоре появилась на сайте областной прокуратуры. «Двое жителей г. Челябинска признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, причинившая особо крупный ущерб). <…> Суд назначил ранее судимому жителю г. Челябинска наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе. Мужчины незаконно добыли косулю в Шумихинском районе Курганской области. Подельника приговорили к ограничению свободы на три года. Охотников поймали на охоте без разрешения в июне 2021 года. Отстрелив и разделав тушу косули, они причинили особо крупный материальный ущерб департаменту охраны окружающей среды Курганской области. У виновных конфисковали винтовку и ножи. Также они выплатят 200 тысяч рублей по гражданскому иску департамента о возмещении ущерба. Приговор в законную силу не вступил. Ранее URA.RU сообщало, что челябинский полицейский отделался штрафом за незаконную охоту в Курганской области. Мужчина избежал уголовной ответственности и заплатил 25 тысяч за двух добытых косуль.