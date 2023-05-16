Челябинца отправили в колонию строгого режима за подстреленную в Курганской области косулю

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Челябинцу дали срок за незаконную охоту в Курганской области Фото:

Жителя Челябинской области приговорили к лишению свободы в колонии строгого режима за незаконную охоту на косулю в Курганской области. Информация о приговоре появилась на сайте областной прокуратуры.

«Двое жителей г. Челябинска признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, причинившая особо крупный ущерб). <…> Суд назначил ранее судимому жителю г. Челябинска наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе. Мужчины незаконно добыли косулю в Шумихинском районе Курганской области. Подельника приговорили к ограничению свободы на три года.

Охотников поймали на охоте без разрешения в июне 2021 года. Отстрелив и разделав тушу косули, они причинили особо крупный материальный ущерб департаменту охраны окружающей среды Курганской области.

У виновных конфисковали винтовку и ножи. Также они выплатят 200 тысяч рублей по гражданскому иску департамента о возмещении ущерба. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее URA.RU сообщало, что челябинский полицейский отделался штрафом за незаконную охоту в Курганской области. Мужчина избежал уголовной ответственности и заплатил 25 тысяч за двух добытых косуль.

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Жителя Челябинской области приговорили к лишению свободы в колонии строгого режима за незаконную охоту на косулю в Курганской области. Информация о приговоре появилась на сайте областной прокуратуры. «Двое жителей г. Челябинска признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, причинившая особо крупный ущерб). <…> Суд назначил ранее судимому жителю г. Челябинска наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе. Мужчины незаконно добыли косулю в Шумихинском районе Курганской области. Подельника приговорили к ограничению свободы на три года. Охотников поймали на охоте без разрешения в июне 2021 года. Отстрелив и разделав тушу косули, они причинили особо крупный материальный ущерб департаменту охраны окружающей среды Курганской области. У виновных конфисковали винтовку и ножи. Также они выплатят 200 тысяч рублей по гражданскому иску департамента о возмещении ущерба. Приговор в законную силу не вступил. Ранее URA.RU сообщало, что челябинский полицейский отделался штрафом за незаконную охоту в Курганской области. Мужчина избежал уголовной ответственности и заплатил 25 тысяч за двух добытых косуль.
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