Челябинский силовик отделался штрафом за незаконную охоту в Курганской области

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Клипарт. Сургут, оружие, стрельба, охота, охотник
Полицейского из Челябинска поймали на незаконной охоте в Курганской области Фото:

Оперуполномоченный отдела уголовного розыска по городу Челябинску избежал уголовной ответственности за незаконную охоту на территории Сафакулевского округа (Курганская область) и получил штраф. Информация опубликована на сайте районного суда.

«Прекратить уголовное дело в отношении С., работающего оперуполномоченным отдела уголовного розыска УМВД России по г. Челябинску, военнообязанного, несудимого, и освободить его от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 УК РФ», — говорится в материалах дела. Судебный штраф составил 25 тысяч рублей.

Четверых охотников, среди которых был полицейский из Челябинска, поймали в октябре 2022 года во время охоты в Сарт-Абдрашевском хозяйстве. Не имея разрешения, нарушители добыли двух косуль. Сумма нанесенного государству вреда составила 240 тысяч рублей.

Мужчины признали свою вину. Во время предварительного следствия они просили прекратить уголовное дело и заменить наказание штрафом. Соответствующее ходатайство поступило и от Щучанского межрайонного следственного отдела. Прокурор также поддержал просьбу подсудимых. Поскольку они впервые привлекались к ответственности, суд пошел им навстречу и назначил каждому в качестве наказания штраф.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Тюменской области лишился внедорожника после незаконной охоты в курганском регионе. Вместе со своим подельником он получил условный срок. Автомобиль, на котором охотились тюменцы, был конфискован в пользу государства.

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Оперуполномоченный отдела уголовного розыска по городу Челябинску избежал уголовной ответственности за незаконную охоту на территории Сафакулевского округа (Курганская область) и получил штраф. Информация опубликована на сайте районного суда. «Прекратить уголовное дело в отношении С., работающего оперуполномоченным отдела уголовного розыска УМВД России по г. Челябинску, военнообязанного, несудимого, и освободить его от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 УК РФ», — говорится в материалах дела. Судебный штраф составил 25 тысяч рублей. Четверых охотников, среди которых был полицейский из Челябинска, поймали в октябре 2022 года во время охоты в Сарт-Абдрашевском хозяйстве. Не имея разрешения, нарушители добыли двух косуль. Сумма нанесенного государству вреда составила 240 тысяч рублей. Мужчины признали свою вину. Во время предварительного следствия они просили прекратить уголовное дело и заменить наказание штрафом. Соответствующее ходатайство поступило и от Щучанского межрайонного следственного отдела. Прокурор также поддержал просьбу подсудимых. Поскольку они впервые привлекались к ответственности, суд пошел им навстречу и назначил каждому в качестве наказания штраф. Ранее URA.RU сообщало, что житель Тюменской области лишился внедорожника после незаконной охоты в курганском регионе. Вместе со своим подельником он получил условный срок. Автомобиль, на котором охотились тюменцы, был конфискован в пользу государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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