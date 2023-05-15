15 мая 2023

Губернатор ХМАО поручила оказать помощь пострадавшим от взрыва на трубопроводе «Газпрома»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск , комарова наталья
Губернатор поручила оказать всю необходимую помощь пострадавшим Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила оказать всю необходимую помощь пострадавшим от взрыва магистрального трубопровода «Газпрома» в Белоярском районе. Об этом журналисту URA.RU сообщил глава муниципалитета Сергей Маненков.

«Мы созвонились с губернатором, обсудили транспортировку пострадавших в ожоговые центры. Комарова распорядилась сделать все необходимое для оказания им помощи. Она поручила оказать максимальную поддержку семьям», — прокомментировал Маненков.

По словам главы Белоярского, муниципалитет также делает все необходимое. С семьей погибшего трубопроводчика уже работают психологи. У него осталась жена и двое детей школьников 2009 и 2011 годов рождения. «К ним оперативно выехала исполняющий обязанности управления соцзащиты, с ней трое психологов, один из них — специалист, оказывающий психологическую поддержку на скорой помощи. Будем молиться, чтобы пострадавшие выжили, сделаем для их семей все, что зависит от нас», — уточнил Маненков.

В департаменте молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей подтвердили, что губернатор держит ситуацию под личным контролем. «Все необходимые распоряжения были даны», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее URA.RU писало о проверки прокуратурой инцидента на трубопроводе. Один человек погиб, трое пострадавших госпитализированы в ожоговый центр Пыть-Яха, двое — в ожоговый центр Сургута.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила оказать всю необходимую помощь пострадавшим от взрыва магистрального трубопровода «Газпрома» в Белоярском районе. Об этом журналисту URA.RU сообщил глава муниципалитета Сергей Маненков. «Мы созвонились с губернатором, обсудили транспортировку пострадавших в ожоговые центры. Комарова распорядилась сделать все необходимое для оказания им помощи. Она поручила оказать максимальную поддержку семьям», — прокомментировал Маненков. По словам главы Белоярского, муниципалитет также делает все необходимое. С семьей погибшего трубопроводчика уже работают психологи. У него осталась жена и двое детей школьников 2009 и 2011 годов рождения. «К ним оперативно выехала исполняющий обязанности управления соцзащиты, с ней трое психологов, один из них — специалист, оказывающий психологическую поддержку на скорой помощи. Будем молиться, чтобы пострадавшие выжили, сделаем для их семей все, что зависит от нас», — уточнил Маненков. В департаменте молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей подтвердили, что губернатор держит ситуацию под личным контролем. «Все необходимые распоряжения были даны», — прокомментировали в ведомстве. Ранее URA.RU писало о проверки прокуратурой инцидента на трубопроводе. Один человек погиб, трое пострадавших госпитализированы в ожоговый центр Пыть-Яха, двое — в ожоговый центр Сургута.
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