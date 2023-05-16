Что известно о ЧП на трубопроводе «дочки» «Газпрома» в ХМАО

Из-за ЧП на трубопроводе в ХМАО пострадали шесть человек Фото: media.gazprom-neft.ru

В Белоярском районе ХМАО в 30 км от поселка Лыхма произошел инцидент на трубопроводе «Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома»), из-за которого пострадали шестеро человек. URA.RU приводит всю информацию, которая известна к этому часу.