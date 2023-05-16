Что известно о ЧП на трубопроводе «дочки» «Газпрома» в ХМАО

Из-за ЧП на трубопроводе в ХМАО пострадали шесть человек
В Белоярском районе ХМАО в 30 км от поселка Лыхма произошел инцидент на трубопроводе «Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома»), из-за которого пострадали шестеро человек. URA.RU приводит всю информацию, которая известна к этому часу.
- В 14:37 местного времени поступило первое сообщение о происшествии на действующем, но временно выведенном из эксплуатации участке магистрального газопровода Ямбург — Елец-1 в Белоярском районе ХМАО. По данным МЧС, во время ремонта трубы произошло воспламенение.
- На место происшествия выехали службы спасения. Инцидент устраняли 11 единиц техники, 29 спасателей. В 15:45 пожар удалось потушить.
- Из-за ЧП на трубопроводе пострадали шесть человек. Один рабочий погиб, пятеро получили сильные ожоги. Пострадавших санавиацией направили в Нягань. После осмотра врачами в аэропорту Нягани двоих газовиков на вертолете направили в Сургут, трех человек в тяжелом состоянии — в ожоговый центр Пыть-Яха.
- Погибший работал линейным трубопроводчиком на предприятии. У него осталась жена и двое детей-школьников 2009 и 2011 годов рождения.
- На место ЧП в Белоярский район выехала следственная группа СКР по ХМАО. Следователи выясняли причины и детали инцидента.
- Происшествием заинтересовалась прокуратура. На место выехал прокурор города Белоярского для координации действий сотрудников правоохранительных органов. Он проверил соблюдение требований законодательства об охране труда, строительных норм и правил.
- Генеральный директор компании «Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов пообещал компенсацию семье погибшего сотрудника и всем пострадавшим. Он уточнил, что выплаты будут осуществляться в рамках коллективного договора.
- Следственный комитет по ХМАО возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Расследование уголовного дела контролирует руководитель следственного управления СК РФ по ХМАО Михаил Мокшин.
- Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила оказать необходимую помощь пострадавшим при происшествии на магистральном трубопроводе. Глава Белоярского района Сергей Маненков отметил, что муниципалитет оказывает максимальную поддержку семьям пострадавших, помощь родным и близким газовиков оказывают психологи.
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