15 мая 2023

Следователи возбудили уголовное дело из-за ЧП на газопроводе в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Москвы, следственный комитет россии, служебная машина
Глава СКР по ХМАО взял ход расследования на контроль Фото:

Следственный комитет по ХМАО возбудил уголовное дело из-за взрыва на газопроводе «Газпрома» в Белоярском районе. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО.

«При проведении ремонтных работ на выведенном из строя участке газопровода в Белоярском районе произошло возгорание. В результате происшествия пострадали рабочие, один из которых погиб и пять пострадали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщили в ведомстве.

Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления СК РФ по ХМАО Михаила Мокшина.

Ранее URA.RU сообщало, что в Белоярском районе произошло возгорание на газопроводе. В результате ЧП один человек погиб и пятеро были травмированы. Двоих бортом санавиации направили на лечение в Сургут, еще трое будут находятся в больнице Пыть-Яха.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственный комитет по ХМАО возбудил уголовное дело из-за взрыва на газопроводе «Газпрома» в Белоярском районе. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО. «При проведении ремонтных работ на выведенном из строя участке газопровода в Белоярском районе произошло возгорание. В результате происшествия пострадали рабочие, один из которых погиб и пять пострадали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщили в ведомстве. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления СК РФ по ХМАО Михаила Мокшина. Ранее URA.RU сообщало, что в Белоярском районе произошло возгорание на газопроводе. В результате ЧП один человек погиб и пятеро были травмированы. Двоих бортом санавиации направили на лечение в Сургут, еще трое будут находятся в больнице Пыть-Яха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...