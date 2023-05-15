Следователи возбудили уголовное дело из-за ЧП на газопроводе в ХМАО

Следственный комитет по ХМАО возбудил уголовное дело из-за взрыва на газопроводе «Газпрома» в Белоярском районе. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО.
«При проведении ремонтных работ на выведенном из строя участке газопровода в Белоярском районе произошло возгорание. В результате происшествия пострадали рабочие, один из которых погиб и пять пострадали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщили в ведомстве.
Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления СК РФ по ХМАО Михаила Мокшина.
Ранее URA.RU сообщало, что в Белоярском районе произошло возгорание на газопроводе. В результате ЧП один человек погиб и пятеро были травмированы. Двоих бортом санавиации направили на лечение в Сургут, еще трое будут находятся в больнице Пыть-Яха.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.