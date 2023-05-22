Президент ЮАР предложил переговоры РФ и Украины без вывода войск

Украине направлено предложение о начале мирных переговоров с Россией без вывода российских войск. Об этом сообщили в администрации президента ЮАР Сирила Рамафосы.
«Миссия шести африканских стран предлагает Украине согласиться начать мирные переговоры с Россией без вывода российских войск», — передает слова представителя президента страны Винсента Магвеньи агентство Reuters. Магавенья добавил, что обсуждению будут подлежать прекращение конфликта и установление рамок для дальнейшего прочного мира.
Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса рассказал об успешных переговорах с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским по поводу мирной инициативы. Также с мирной планом по поводу урегулирования конфликта на Украине выступает и Китай. Владимир Путин одобрил соответствующие инициативы китайских властей, передает РАПСИ.
Украине направлено предложение о начале мирных переговоров с Россией без вывода российских войск. Об этом сообщили в администрации президента ЮАР Сирила Рамафосы. «Миссия шести африканских стран предлагает Украине согласиться начать мирные переговоры с Россией без вывода российских войск», — передает слова представителя президента страны Винсента Магвеньи агентство Reuters. Магавенья добавил, что обсуждению будут подлежать прекращение конфликта и установление рамок для дальнейшего прочного мира. Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса рассказал об успешных переговорах с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским по поводу мирной инициативы. Также с мирной планом по поводу урегулирования конфликта на Украине выступает и Китай. Владимир Путин одобрил соответствующие инициативы китайских властей, передает РАПСИ.