22 мая 2023

Президент ЮАР предложил переговоры РФ и Украины без вывода войск

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Переговоры могут начаться без вывода войск РФ, заявили в администрации президента ЮАР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украине направлено предложение о начале мирных переговоров с Россией без вывода российских войск. Об этом сообщили в администрации президента ЮАР Сирила Рамафосы.

«Миссия шести африканских стран предлагает Украине согласиться начать мирные переговоры с Россией без вывода российских войск», — передает слова представителя президента страны Винсента Магвеньи агентство Reuters. Магавенья добавил, что обсуждению будут подлежать прекращение конфликта и установление рамок для дальнейшего прочного мира.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса рассказал об успешных переговорах с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским по поводу мирной инициативы. Также с мирной планом по поводу урегулирования конфликта на Украине выступает и Китай. Владимир Путин одобрил соответствующие инициативы китайских властей, передает РАПСИ.

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Украине направлено предложение о начале мирных переговоров с Россией без вывода российских войск. Об этом сообщили в администрации президента ЮАР Сирила Рамафосы. «Миссия шести африканских стран предлагает Украине согласиться начать мирные переговоры с Россией без вывода российских войск», — передает слова представителя президента страны Винсента Магвеньи агентство Reuters. Магавенья добавил, что обсуждению будут подлежать прекращение конфликта и установление рамок для дальнейшего прочного мира. Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса рассказал об успешных переговорах с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским по поводу мирной инициативы. Также с мирной планом по поводу урегулирования конфликта на Украине выступает и Китай. Владимир Путин одобрил соответствующие инициативы китайских властей, передает РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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