Песков: в Кремле с вниманием ждут предложений Африки по урегулированию конфликта на Украине

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Россия готова рассмотреть мирный план ЮАР по урегулированию кризиса на Украине, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия ждет предложения от ЮАР (Южно-Африканской Республика) по урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Был конструктивный и продолжительный разговор президента России Владимира Путина и главы Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы. Рамафосы говорил, что Африка считает необходимым заявить свой голос в международных усилиях по урегулированию известно ситуации на Украине», — заявил Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что Россия с большим вниманием относится к любым предложением, которые касаются регуляции кризиса на Украине.

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Россия ждет предложения от ЮАР (Южно-Африканской Республика) по урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Был конструктивный и продолжительный разговор президента России Владимира Путина и главы Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы. Рамафосы говорил, что Африка считает необходимым заявить свой голос в международных усилиях по урегулированию известно ситуации на Украине», — заявил Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что Россия с большим вниманием относится к любым предложением, которые касаются регуляции кризиса на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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