Песков: в Кремле с вниманием ждут предложений Африки по урегулированию конфликта на Украине

Россия ждет предложения от ЮАР (Южно-Африканской Республика) по урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Был конструктивный и продолжительный разговор президента России Владимира Путина и главы Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы. Рамафосы говорил, что Африка считает необходимым заявить свой голос в международных усилиях по урегулированию известно ситуации на Украине», — заявил Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что Россия с большим вниманием относится к любым предложением, которые касаются регуляции кризиса на Украине.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!