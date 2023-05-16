16 мая 2023

Кирби назвал условие для поддержания мирной инициативы ЮАР по Украине

Кирби: США поддержит мир на Украине, если его поддержит Зеленский
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Визит Владимира Зеленского в Германию.stock, зеленский владимир, stock
США поддержат мирное решение конфликта на Украине после согласия Зеленского, заявил Кирби Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Американские власти готовы поддержать инициативу по мирному урегулированию на Украине только после согласия украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя предложения ЮАР по мирному прекращению конфликта.

«Мы поддержим любое предложение о мире, выдвинутое третьей стороной, если оно будет надежным, осуществимым и устойчивым. Чтобы эти условия реализовались, такое предложение должно быть поддержано президентом Украины Владимиром Зеленским», — передает слова Кирби Al Jazeera.

Ранее лидер ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что провел переговоры с президентами РФ Владимиром Путиным, лидером Украины Владимиром Зеленским и договорился о мирной инициативе. Уточнялось, что африканские лидеры совершат визит с мирным планом. Кроме того, Китай предложил мирный план по урегулированию конфликта. С таким предложением выступил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

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Американские власти готовы поддержать инициативу по мирному урегулированию на Украине только после согласия украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя предложения ЮАР по мирному прекращению конфликта. «Мы поддержим любое предложение о мире, выдвинутое третьей стороной, если оно будет надежным, осуществимым и устойчивым. Чтобы эти условия реализовались, такое предложение должно быть поддержано президентом Украины Владимиром Зеленским», — передает слова Кирби Al Jazeera. Ранее лидер ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что провел переговоры с президентами РФ Владимиром Путиным, лидером Украины Владимиром Зеленским и договорился о мирной инициативе. Уточнялось, что африканские лидеры совершат визит с мирным планом. Кроме того, Китай предложил мирный план по урегулированию конфликта. С таким предложением выступил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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