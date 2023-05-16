Кирби назвал условие для поддержания мирной инициативы ЮАР по Украине

Кирби: США поддержит мир на Украине, если его поддержит Зеленский

США поддержат мирное решение конфликта на Украине после согласия Зеленского, заявил Кирби Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Американские власти готовы поддержать инициативу по мирному урегулированию на Украине только после согласия украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя предложения ЮАР по мирному прекращению конфликта.

«Мы поддержим любое предложение о мире, выдвинутое третьей стороной, если оно будет надежным, осуществимым и устойчивым. Чтобы эти условия реализовались, такое предложение должно быть поддержано президентом Украины Владимиром Зеленским», — передает слова Кирби Al Jazeera.

Ранее лидер ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что провел переговоры с президентами РФ Владимиром Путиным, лидером Украины Владимиром Зеленским и договорился о мирной инициативе. Уточнялось, что африканские лидеры совершат визит с мирным планом. Кроме того, Китай предложил мирный план по урегулированию конфликта. С таким предложением выступил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.