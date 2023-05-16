Кирби назвал условие для поддержания мирной инициативы ЮАР по Украине

Американские власти готовы поддержать инициативу по мирному урегулированию на Украине только после согласия украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя предложения ЮАР по мирному прекращению конфликта.
«Мы поддержим любое предложение о мире, выдвинутое третьей стороной, если оно будет надежным, осуществимым и устойчивым. Чтобы эти условия реализовались, такое предложение должно быть поддержано президентом Украины Владимиром Зеленским», —
Ранее лидер ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что провел переговоры с президентами РФ Владимиром Путиным, лидером Украины Владимиром Зеленским и договорился о мирной инициативе. Уточнялось, что африканские лидеры совершат визит с мирным планом. Кроме того, Китай предложил мирный план по урегулированию конфликта. С таким предложением выступил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.
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