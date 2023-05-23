Минпромторг: власти увеличат поставки отечественных вертолетов на треть до 2030 года

24 мая 2023 в 03:42 Размер текста - 17 +

Объем поставок российских вертолетов превысит тысячу и увеличится на треть, сообщили в Минпромторге Фото: Сергей Русанов © URA.RU Поставки российских вертолетов до 2030 года увеличатся на треть и будут составлять более одной тысячи единиц. Об этом заявили в пресс-службе Минпромторга. «В части вертолетостроения к концу 2030 года мы планируем увеличить объем поставляемой вертолетной техники всех типов на треть по сравнению с утвержденными показателями», — передает слова пресс-службы Минпромторга газета «Известия». Летом 2022 года в утвержденном документе поставок было указано 764 единицы, теперь число вертолетов превысит тысячу. В ведомстве ответили, что причина изменений в программе — необходимость проводить импортозамещение. Это связано с заменой основных узлов и агрегатов установленных на вертолетах Ми-171А2, Ми-171А3, Ка-32, добавили в пресс-службе Минпромторга. Ранее URA.RU сообщало, что правительство РФ планировало выделить 900 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния на восемь проектов. Один из них — поставки 39 самолетов и вертолетов авиакомпании «Аврора».

Поставки российских вертолетов до 2030 года увеличатся на треть и будут составлять более одной тысячи единиц. Об этом заявили в пресс-службе Минпромторга. «В части вертолетостроения к концу 2030 года мы планируем увеличить объем поставляемой вертолетной техники всех типов на треть по сравнению с утвержденными показателями», — передает слова пресс-службы Минпромторга газета «Известия». Летом 2022 года в утвержденном документе поставок было указано 764 единицы, теперь число вертолетов превысит тысячу. В ведомстве ответили, что причина изменений в программе — необходимость проводить импортозамещение. Это связано с заменой основных узлов и агрегатов установленных на вертолетах Ми-171А2, Ми-171А3, Ка-32, добавили в пресс-службе Минпромторга. Ранее URA.RU сообщало, что правительство РФ планировало выделить 900 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния на восемь проектов. Один из них — поставки 39 самолетов и вертолетов авиакомпании «Аврора».