23 мая 2023

Минпромторг: власти увеличат поставки отечественных вертолетов на треть до 2030 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямал, архив. Пермь, вертолет ямал, приуральский район
Объем поставок российских вертолетов превысит тысячу и увеличится на треть, сообщили в Минпромторге Фото:

Поставки российских вертолетов до 2030 года увеличатся на треть и будут составлять более одной тысячи единиц. Об этом заявили в пресс-службе Минпромторга.

«В части вертолетостроения к концу 2030 года мы планируем увеличить объем поставляемой вертолетной техники всех типов на треть по сравнению с утвержденными показателями», — передает слова пресс-службы Минпромторга газета «Известия». Летом 2022 года в утвержденном документе поставок было указано 764 единицы, теперь число вертолетов превысит тысячу.

В ведомстве ответили, что причина изменений в программе — необходимость проводить импортозамещение. Это связано с заменой основных узлов и агрегатов установленных на вертолетах Ми-171А2, Ми-171А3, Ка-32, добавили в пресс-службе Минпромторга.

Ранее URA.RU сообщало, что правительство РФ планировало выделить 900 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния на восемь проектов. Один из них — поставки 39 самолетов и вертолетов авиакомпании «Аврора».

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Поставки российских вертолетов до 2030 года увеличатся на треть и будут составлять более одной тысячи единиц. Об этом заявили в пресс-службе Минпромторга. «В части вертолетостроения к концу 2030 года мы планируем увеличить объем поставляемой вертолетной техники всех типов на треть по сравнению с утвержденными показателями», — передает слова пресс-службы Минпромторга газета «Известия». Летом 2022 года в утвержденном документе поставок было указано 764 единицы, теперь число вертолетов превысит тысячу. В ведомстве ответили, что причина изменений в программе — необходимость проводить импортозамещение. Это связано с заменой основных узлов и агрегатов установленных на вертолетах Ми-171А2, Ми-171А3, Ка-32, добавили в пресс-службе Минпромторга. Ранее URA.RU сообщало, что правительство РФ планировало выделить 900 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния на восемь проектов. Один из них — поставки 39 самолетов и вертолетов авиакомпании «Аврора».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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