В Тобольске ждут приезда патриарха Кирилла перед выборами губернатора

Визит епископа Русской православной церкви будут транслировать в прямом эфире Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) ожидают приезда патриарха Кирилла. Об этом URA.RU рассказали в Тобольской епархии. По информации источников агентства в политической элите, визит ожидается в июне, он призван укрепить позиции губернатора Александра Моора перед осенними выборами.

«Однозначной информации о приезде патриарха в Тобольск пока нет. Есть ожидания, мы готовимся. Точная информация будет известна позднее. Визит может состояться по приглашению для освящения храма в честь Вознесения Господня», — рассказал URA.RU председатель епархиального издательско-информационного отдела Тобольской митрополии Григорий Мансуров.

По его словам, сейчас в городе проходят все необходимые приготовления к обряду освящения. В случае, если событие пройдет при участии патриарха Всея Руси, на телевидении будет организована онлайн-трансляция.

«У РПЦ огромная аудитория, которая может поддержать Моора на выборах», — объяснил инсайдер важность предстоящего визита. Ранее тюменский губернатор уже заручился поддержкой президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

Ранее URA.RU писало, что в конце апреля губернатор Александр Моор встретился с предстоятелем Русской Православной церкви в Москве. Глава региона пригласил патриарха Кирилла посетить Тюменскую область.