Гладков рассказал о погибших и раненых при обстрелах в Белгородской области

Гладков: при обстреле в Белгородской области погиб мужчина и ранены двое подростков

27 мая 2023 в 19:31 Размер текста - 17 +

Вячеслав Гладков сообщил, что раненых при обстреле подростков транспортируют в больницу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине При обстреле в Шебекинском округе Белгородской области погиб один человек и ранены двое подростков. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он добавил, что сегодня был «самый тяжелый день» в Шебекинском округе за все время с начала обстрелов. «Самый тяжелый день в Шебекинском округе. Один человек погиб. Среди пострадавших есть дети — двое подростков: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией», — написал Гладков в своем telegram-канале . Также врачи обрабатывают раны мужчине с рассечениями кожи головы. Дети госпитализированы в областную больницу. Кроме того, в городе есть повреждение линии электропередачи. Из-за обстрелов произошло возгорание на двух крупных предприятиях. Все экстренные службы находятся на объекте.

При обстреле в Шебекинском округе Белгородской области погиб один человек и ранены двое подростков. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он добавил, что сегодня был «самый тяжелый день» в Шебекинском округе за все время с начала обстрелов. «Самый тяжелый день в Шебекинском округе. Один человек погиб. Среди пострадавших есть дети — двое подростков: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией», — написал Гладков в своем telegram-канале. Также врачи обрабатывают раны мужчине с рассечениями кожи головы. Дети госпитализированы в областную больницу. Кроме того, в городе есть повреждение линии электропередачи. Из-за обстрелов произошло возгорание на двух крупных предприятиях. Все экстренные службы находятся на объекте.