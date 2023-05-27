Гладков рассказал о погибших и раненых при обстрелах в Белгородской области

Гладков: при обстреле в Белгородской области погиб мужчина и ранены двое подростков
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Вячеслав Гладков сообщил, что раненых при обстреле подростков транспортируют в больницу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

При обстреле в Шебекинском округе Белгородской области погиб один человек и ранены двое подростков. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он добавил, что сегодня был «самый тяжелый день» в Шебекинском округе за все время с начала обстрелов.

«Самый тяжелый день в Шебекинском округе. Один человек погиб. Среди пострадавших есть дети — двое подростков: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией», — написал Гладков в своем telegram-канале. Также врачи обрабатывают раны мужчине с рассечениями кожи головы. Дети госпитализированы в областную больницу.

Кроме того, в городе есть повреждение линии электропередачи. Из-за обстрелов произошло возгорание на двух крупных предприятиях. Все экстренные службы находятся на объекте.

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При обстреле в Шебекинском округе Белгородской области погиб один человек и ранены двое подростков. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он добавил, что сегодня был «самый тяжелый день» в Шебекинском округе за все время с начала обстрелов. «Самый тяжелый день в Шебекинском округе. Один человек погиб. Среди пострадавших есть дети — двое подростков: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией», — написал Гладков в своем telegram-канале. Также врачи обрабатывают раны мужчине с рассечениями кожи головы. Дети госпитализированы в областную больницу. Кроме того, в городе есть повреждение линии электропередачи. Из-за обстрелов произошло возгорание на двух крупных предприятиях. Все экстренные службы находятся на объекте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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