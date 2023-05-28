28 мая 2023
27 мая 2023
26 мая 2023

Пермяку выплатят более миллиона рублей за ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, коррупция, экономика, ипотека, конверт, вклады, банкнота, капиталовложение, инвестиции, деньги в конверте, деньги, наличные, купюра, курс рубля, рубли, пачка денег, взятка, подкуп, задолженность, черный нал, вклад, первый взнос
Ответчик не стал оспаривать сумму причиненного ущерба Фото:

Жителю Перми выплатят 1 334 699 рублей за восстановительный ремонт автомобиля, поврежденного в результате ДТП. Об этом сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда Перми.

«Взыскать в пользу истца ущерб, причиненный в результате ДТП в размере 1 334 699 рублей. Выплатить расходы по оплате госпошлины в размере 14 873 рубля», — говорится в решении суда.

Истец обратился в суд с иском о взыскании ущерба. По его словам, ответчик виновен в произошедшем ДТП, в результате которого был поврежден автомобиль истца. Страховая компания выплатила 400 тысяч рублей, что значительно меньше полной стоимости ремонта, которая составила 1 734 699 рублей. Ответчик не пришел на судебное заседание, но объяснил, что не оспаривает свою вину в ДТП и размер ущерба.

Ранее URA.RU писало, что пермяк отсудил у строительной компании более одного миллиона рублей за ДТП с трактором. Ответчик отрицал все обвинения, но экспертиза показала, что виноват тракторист, который не включил сигнальные огни.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителю Перми выплатят 1 334 699 рублей за восстановительный ремонт автомобиля, поврежденного в результате ДТП. Об этом сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда Перми. «Взыскать в пользу истца ущерб, причиненный в результате ДТП в размере 1 334 699 рублей. Выплатить расходы по оплате госпошлины в размере 14 873 рубля», — говорится в решении суда. Истец обратился в суд с иском о взыскании ущерба. По его словам, ответчик виновен в произошедшем ДТП, в результате которого был поврежден автомобиль истца. Страховая компания выплатила 400 тысяч рублей, что значительно меньше полной стоимости ремонта, которая составила 1 734 699 рублей. Ответчик не пришел на судебное заседание, но объяснил, что не оспаривает свою вину в ДТП и размер ущерба. Ранее URA.RU писало, что пермяк отсудил у строительной компании более одного миллиона рублей за ДТП с трактором. Ответчик отрицал все обвинения, но экспертиза показала, что виноват тракторист, который не включил сигнальные огни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...