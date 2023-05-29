Курганский прокурор пролоббировал закон, который помешает машинам ездить с перегрузом

Курганский прокурор предложил усилить контроль за перегрузами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Водители грузового транспорта, помещенного на курганские спецстоянки, не смогут их покинуть без прохождения весового и габаритного контроля и штрафных санкций за перегрузы. Такие изменения в законы внес прокурор Курганской области Андрей Назаров, сообщил с заседания облдумы корреспондент URA.RU.

«Внести изменения в закон о перемещении нарушителей на специализированные стоянки и возможности владельцам автотранспортных средств покинуть такие стоянки лишь при наличии документов о прохождении весового и габаритного контроля», — сообщил Назаров, выступая перед депутатами. Эта мера позволит надзорным органам фиксировать нарушения и наказывать перевозчиков, разрушающих дороги.

Ранее водители могли избавиться от перегруза и продолжать путь без штрафных санкций, отказавшись проходить весовой контроль. Теперь избежать ответственности за перегрузы будет сложнее. Депутаты приняли изменения в законе во втором чтении.

Ранее URA.RU сообщало, что в прокуратуре сообщили, кто является разрушителем курганских дорог. Причиной является частое превышение нагрузки на ось у грузового транспорта. Сотрудники ведомств начали борьбу с нарушителями правил грузоперевозок.