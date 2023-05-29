29 мая 2023

Курганский прокурор пролоббировал закон, который помешает машинам ездить с перегрузом

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, назаров андрей
Курганский прокурор предложил усилить контроль за перегрузами Фото:

Водители грузового транспорта, помещенного на курганские спецстоянки, не смогут их покинуть без прохождения весового и габаритного контроля и штрафных санкций за перегрузы. Такие изменения в законы внес прокурор Курганской области Андрей Назаров, сообщил с заседания облдумы корреспондент URA.RU.

«Внести изменения в закон о перемещении нарушителей на специализированные стоянки и возможности владельцам автотранспортных средств покинуть такие стоянки лишь при наличии документов о прохождении весового и габаритного контроля», — сообщил Назаров, выступая перед депутатами. Эта мера позволит надзорным органам фиксировать нарушения и наказывать перевозчиков, разрушающих дороги.

Ранее водители могли избавиться от перегруза и продолжать путь без штрафных санкций, отказавшись проходить весовой контроль. Теперь избежать ответственности за перегрузы будет сложнее. Депутаты приняли изменения в законе во втором чтении.

Ранее URA.RU сообщало, что в прокуратуре сообщили, кто является разрушителем курганских дорог. Причиной является частое превышение нагрузки на ось у грузового транспорта. Сотрудники ведомств начали борьбу с нарушителями правил грузоперевозок.

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Водители грузового транспорта, помещенного на курганские спецстоянки, не смогут их покинуть без прохождения весового и габаритного контроля и штрафных санкций за перегрузы. Такие изменения в законы внес прокурор Курганской области Андрей Назаров, сообщил с заседания облдумы корреспондент URA.RU. «Внести изменения в закон о перемещении нарушителей на специализированные стоянки и возможности владельцам автотранспортных средств покинуть такие стоянки лишь при наличии документов о прохождении весового и габаритного контроля», — сообщил Назаров, выступая перед депутатами. Эта мера позволит надзорным органам фиксировать нарушения и наказывать перевозчиков, разрушающих дороги. Ранее водители могли избавиться от перегруза и продолжать путь без штрафных санкций, отказавшись проходить весовой контроль. Теперь избежать ответственности за перегрузы будет сложнее. Депутаты приняли изменения в законе во втором чтении. Ранее URA.RU сообщало, что в прокуратуре сообщили, кто является разрушителем курганских дорог. Причиной является частое превышение нагрузки на ось у грузового транспорта. Сотрудники ведомств начали борьбу с нарушителями правил грузоперевозок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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