29 мая 2023

В Тюмени усилят контроль за водоемами после гибели людей, упавших с моста в реку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поиски утонувших. Тюмень
Утром 30 мая с тюменского моста Челюскинцев в реку упали два человека Фото:

После гибели двух человек, которые 30 мая упали с моста Челюскинцев в реку Туру и утонули, в Тюмени усилят контроль за безопасностью на водоемах. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Вероятнее всего, контроль за безопасностью на Туре в районе тюменских мостов и набережной будет усилен за счет увеличения количества нарядов ГИМС. Кроме этого, в указанных локациях станет больше спасательных кругов. Возможно, что будут приняты и более кардинальные меры, касающиеся безопасности людей на таких объектах», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Раним утром 30 мая в реку Туру с моста Челюскинцев поочередно спрыгнули девушка и молодой человек. Ближе к вечеру спасателям удалось извлечь тело мужчины со дна водоема.

В Информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После гибели двух человек, которые 30 мая упали с моста Челюскинцев в реку Туру и утонули, в Тюмени усилят контроль за безопасностью на водоемах. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Вероятнее всего, контроль за безопасностью на Туре в районе тюменских мостов и набережной будет усилен за счет увеличения количества нарядов ГИМС. Кроме этого, в указанных локациях станет больше спасательных кругов. Возможно, что будут приняты и более кардинальные меры, касающиеся безопасности людей на таких объектах», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Раним утром 30 мая в реку Туру с моста Челюскинцев поочередно спрыгнули девушка и молодой человек. Ближе к вечеру спасателям удалось извлечь тело мужчины со дна водоема. В Информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...