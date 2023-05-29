В Тюмени усилят контроль за водоемами после гибели людей, упавших с моста в реку

Утром 30 мая с тюменского моста Челюскинцев в реку упали два человека Фото: Денис Моргунов © URA.RU

После гибели двух человек, которые 30 мая упали с моста Челюскинцев в реку Туру и утонули, в Тюмени усилят контроль за безопасностью на водоемах. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Вероятнее всего, контроль за безопасностью на Туре в районе тюменских мостов и набережной будет усилен за счет увеличения количества нарядов ГИМС. Кроме этого, в указанных локациях станет больше спасательных кругов. Возможно, что будут приняты и более кардинальные меры, касающиеся безопасности людей на таких объектах», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Раним утром 30 мая в реку Туру с моста Челюскинцев поочередно спрыгнули девушка и молодой человек. Ближе к вечеру спасателям удалось извлечь тело мужчины со дна водоема.

В Информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.