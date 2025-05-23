23 мая 2025

Нейросеть помогла найти новые детали в деле «Тюменского маньяка»

© Служба новостей «URA.RU»
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У «Тюменского маньяка» возможно есть сообщники
У «Тюменского маньяка» возможно есть сообщники Фото:

Подозреваемый в похищении детей известный как «тюменский маньяк», возможно, имел сообщников. К такому выводу пришли следователи благодаря нейросети, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«С 1997 по 2002 годы в Тюмени произошла серия исчезновений детей. Заговорили о маньяке, но следствие так и не смогло его вычислить. Специалисты по искусственному интеллекту пришли к неожиданному выводу», — сообщается на сайте телекомпании.

Журналистское расследование будет представлено в программе «Экстренный вызов» на телеканале РЕН ТВ. Выпуск состоится в воскресенье 25 мая в 18:00 по местному времени.

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Подозреваемый в похищении детей известный как «тюменский маньяк», возможно, имел сообщников. К такому выводу пришли следователи благодаря нейросети, сообщает телеканал РЕН ТВ. «С 1997 по 2002 годы в Тюмени произошла серия исчезновений детей. Заговорили о маньяке, но следствие так и не смогло его вычислить. Специалисты по искусственному интеллекту пришли к неожиданному выводу», — сообщается на сайте телекомпании. Журналистское расследование будет представлено в программе «Экстренный вызов» на телеканале РЕН ТВ. Выпуск состоится в воскресенье 25 мая в 18:00 по местному времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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