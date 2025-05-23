Нейросеть помогла найти новые детали в деле «Тюменского маньяка»

Подозреваемый в похищении детей известный как «тюменский маньяк», возможно, имел сообщников. К такому выводу пришли следователи благодаря нейросети, сообщает телеканал РЕН ТВ.
«С 1997 по 2002 годы в Тюмени произошла серия исчезновений детей. Заговорили о маньяке, но следствие так и не смогло его вычислить. Специалисты по искусственному интеллекту пришли к неожиданному выводу», — сообщается на сайте телекомпании.
Журналистское расследование будет представлено в программе «Экстренный вызов» на телеканале РЕН ТВ. Выпуск состоится в воскресенье 25 мая в 18:00 по местному времени.
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