Автобус, следующий по маршруту Ханты-Мансийск – Усть-Ишим, застрял в огромных комьях грязи на ночь. Пассажиры рассказали URA.RU, что со вчерашнего дня пытаются выбраться из грязевого плена. При этом, в автобусе также находятся женщины и дети.
«Из Ханты-Мансийска пытаемся со вчерашнего дня прорваться в Усть-Ишим… Это трасса между Тюменской и Омской областью… Каждый год одно и тоже», — сообщают пассажиры.
Они также сняли видео, на котором ноги женщин и детей буквально засасывает в грязь. Также люди жалуются, что дорог в этом районе нет совсем, потому жители населенных пунктов часто остаются без еды и медикаментов. URA.RU направило запрос в правительство Омской области. Ответ ожидается.
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