24 мая 2025
23 мая 2025

Автобус из Ханты-Мансийска с женщинами и детьми застрял в комьях грязи на ночь. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Люди жалуются, что из-за плохой дороги в села не поступают еда и медикаменты
Люди жалуются, что из-за плохой дороги в села не поступают еда и медикаменты Фото:

Автобус, следующий по маршруту Ханты-Мансийск – Усть-Ишим, застрял в огромных комьях грязи на ночь. Пассажиры рассказали URA.RU, что со вчерашнего дня пытаются выбраться из грязевого плена. При этом, в автобусе также находятся женщины и дети.

«Из Ханты-Мансийска пытаемся со вчерашнего дня прорваться в Усть-Ишим… Это трасса между Тюменской и Омской областью… Каждый год одно и тоже», — сообщают пассажиры.

Они также сняли видео, на котором ноги женщин и детей буквально засасывает в грязь. Также люди жалуются, что дорог в этом районе нет совсем, потому жители населенных пунктов часто остаются без еды и медикаментов. URA.RU направило запрос в правительство Омской области. Ответ ожидается.

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Автобус, следующий по маршруту Ханты-Мансийск – Усть-Ишим, застрял в огромных комьях грязи на ночь. Пассажиры рассказали URA.RU, что со вчерашнего дня пытаются выбраться из грязевого плена. При этом, в автобусе также находятся женщины и дети. «Из Ханты-Мансийска пытаемся со вчерашнего дня прорваться в Усть-Ишим… Это трасса между Тюменской и Омской областью… Каждый год одно и тоже», — сообщают пассажиры. Они также сняли видео, на котором ноги женщин и детей буквально засасывает в грязь. Также люди жалуются, что дорог в этом районе нет совсем, потому жители населенных пунктов часто остаются без еды и медикаментов. URA.RU направило запрос в правительство Омской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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