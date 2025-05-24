24 мая 2025
23 мая 2025

Аналитики назвали тюменцам топ дешевых направлений для отдыха в начале лета

Тюменцы в июне смогут улететь в Тамбов и Чебоксары всего за 4 000 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полет в Брест в июне из Тюмени будет стоить от 19 тысяч рублей
Полет в Брест в июне из Тюмени будет стоить от 19 тысяч рублей Фото:

Жители Тюменской области в июне дешевле всего смогут улететь в Тамбов и Чебоксары. Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали корреспонденту URA.RU, что билет в одну сторону в данных направлениях обойдется в 4 000 и 4 500 рублей соответственно.

«Тюменцам в июне особенно выгодно лететь в города Центральной и Поволжской России. В числе самых доступных направлений — Тамбов — средняя стоимость билета в одну сторону составляет 4 000 рублей и Чебоксары — от 4 500 рублей», — сообщили эксперты. Также в топ выгодных городов попал Санкт-Петербург — отправиться туда можно 5 800 рублей, Вологда — 6 000 рублей, Саратов — 6 200 рублей и Набережные Челны — 6 300 рублей.

Среди зарубежных направлений наиболее бюджетными остаются города СНГ и Средней Азии. За границу можно относительно недорого улететь в Ош. Билет в одну сторону в город Киргизии будет стоить в среднем от 16 000 рублей. В Брест и Ташкент можно отправиться за 19 000 рублей, Худжанд — 22 000 рублей, а полет в Бухару обойдется от 24 300 рублей. Дороже всего перелет в июне в Бишкек — 26 000 рублей с человека в одну сторону.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Тюменской области в июне дешевле всего смогут улететь в Тамбов и Чебоксары. Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали корреспонденту URA.RU, что билет в одну сторону в данных направлениях обойдется в 4 000 и 4 500 рублей соответственно. «Тюменцам в июне особенно выгодно лететь в города Центральной и Поволжской России. В числе самых доступных направлений — Тамбов — средняя стоимость билета в одну сторону составляет 4 000 рублей и Чебоксары — от 4 500 рублей», — сообщили эксперты. Также в топ выгодных городов попал Санкт-Петербург — отправиться туда можно 5 800 рублей, Вологда — 6 000 рублей, Саратов — 6 200 рублей и Набережные Челны — 6 300 рублей. Среди зарубежных направлений наиболее бюджетными остаются города СНГ и Средней Азии. За границу можно относительно недорого улететь в Ош. Билет в одну сторону в город Киргизии будет стоить в среднем от 16 000 рублей. В Брест и Ташкент можно отправиться за 19 000 рублей, Худжанд — 22 000 рублей, а полет в Бухару обойдется от 24 300 рублей. Дороже всего перелет в июне в Бишкек — 26 000 рублей с человека в одну сторону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...