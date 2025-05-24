Аналитики назвали тюменцам топ дешевых направлений для отдыха в начале лета

Жители Тюменской области в июне дешевле всего смогут улететь в Тамбов и Чебоксары. Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали корреспонденту URA.RU, что билет в одну сторону в данных направлениях обойдется в 4 000 и 4 500 рублей соответственно.
«Тюменцам в июне особенно выгодно лететь в города Центральной и Поволжской России. В числе самых доступных направлений — Тамбов — средняя стоимость билета в одну сторону составляет 4 000 рублей и Чебоксары — от 4 500 рублей», — сообщили эксперты. Также в топ выгодных городов попал Санкт-Петербург — отправиться туда можно 5 800 рублей, Вологда — 6 000 рублей, Саратов — 6 200 рублей и Набережные Челны — 6 300 рублей.
Среди зарубежных направлений наиболее бюджетными остаются города СНГ и Средней Азии. За границу можно относительно недорого улететь в Ош. Билет в одну сторону в город Киргизии будет стоить в среднем от 16 000 рублей. В Брест и Ташкент можно отправиться за 19 000 рублей, Худжанд — 22 000 рублей, а полет в Бухару обойдется от 24 300 рублей. Дороже всего перелет в июне в Бишкек — 26 000 рублей с человека в одну сторону.
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