Алексей Текслер назвал Челябинскую область театральным регионам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 30 мая прибыл на открытие театрального фестиваля, который будет пять дней проходить в Магнитогорске. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, жители города смогут попасть на фестивальные показы, тренинги и мастер-классы.

«Для нас большая честь принимать этот фестиваль. Челябинская область по-настоящему театральный регион. У нас большое количество театров. Я хочу отметить, что сегодня есть потребность в большом искусстве», — сказал губернатор на открытии фестиваля.

По словам главы региона, фестиваль должен пройти на высочайшем уровне. Он пожелал зрителям получить яркие эмоции от спектаклей, а также выразил уверенность в том, что жители и гости города не будут разочарованы в показах.

После к зрителям со сцены обратились народный артист России, художественный руководитель фестиваля Андрей Миронов, глава Магнитогорского городского округа Сергей Бердников и начальник управления делами и социальным развитием ПАО «ММК» Алексей Коваленко. Они выразили слова благодарности Текслеру за доверие и помощь в проведении фестиваля.

Всего в Магнитогорск съехались 16 тысяч творческих коллективов. От Челябинской области на сцене выступят Магнитогорский драматический театр им. А.С. Пушкина и Челябинский театр «Манекен».

Алексей Текслер дал старт фестивалю Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области