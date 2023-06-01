Популярная певица Guma, автор хита «Стеклянная» выступит в ЯНАО

02 июня 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Концерт с участием артистки пройдет на городской площади Фото: Размик Закарян © URA.RU Российская певица, автор хита «Стеклянная» Guma выступит в Новый Уренгой (ЯНАО). Концерт с участием артистки состоится 10 июня, говорится в афише «artmedia_89». «Улетные выходные в новом. 10 июня в 20:20 на городской площади для вас выступит яркая и талантливая певица Guma», — говорится в афише. Ранее сообщалось, что в Муравленко приедет Хабиб. Артист является финалистом проекта «Песни» на канале «ТНТ» и автором хита «Ягода-малинка».

Российская певица, автор хита «Стеклянная» Guma выступит в Новый Уренгой (ЯНАО). Концерт с участием артистки состоится 10 июня, говорится в афише «artmedia_89». «Улетные выходные в новом. 10 июня в 20:20 на городской площади для вас выступит яркая и талантливая певица Guma», — говорится в афише. Ранее сообщалось, что в Муравленко приедет Хабиб. Артист является финалистом проекта «Песни» на канале «ТНТ» и автором хита «Ягода-малинка».