Популярная певица Guma, автор хита «Стеклянная» выступит в ЯНАО

Концерт с участием артистки пройдет на городской площади
Российская певица, автор хита «Стеклянная» Guma выступит в Новый Уренгой (ЯНАО). Концерт с участием артистки состоится 10 июня, говорится в афише «artmedia_89».
«Улетные выходные в новом. 10 июня в 20:20 на городской площади для вас выступит яркая и талантливая певица Guma», — говорится в афише.
Ранее сообщалось, что в Муравленко приедет Хабиб. Артист является финалистом проекта «Песни» на канале «ТНТ» и автором хита «Ягода-малинка».
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