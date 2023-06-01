01 июня 2023
31 мая 2023

Популярная певица Guma, автор хита «Стеклянная» выступит в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт IOWA в честь годовщины тц VEER MALL. Екатеринбург, концерт, фанаты
Концерт с участием артистки пройдет на городской площади Фото:

Российская певица, автор хита «Стеклянная» Guma выступит в Новый Уренгой (ЯНАО). Концерт с участием артистки состоится 10 июня, говорится в афише «artmedia_89».

«Улетные выходные в новом. 10 июня в 20:20 на городской площади для вас выступит яркая и талантливая певица Guma», — говорится в афише.

Ранее сообщалось, что в Муравленко приедет Хабиб. Артист является финалистом проекта «Песни» на канале «ТНТ» и автором хита «Ягода-малинка».

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Российская певица, автор хита «Стеклянная» Guma выступит в Новый Уренгой (ЯНАО). Концерт с участием артистки состоится 10 июня, говорится в афише «artmedia_89». «Улетные выходные в новом. 10 июня в 20:20 на городской площади для вас выступит яркая и талантливая певица Guma», — говорится в афише. Ранее сообщалось, что в Муравленко приедет Хабиб. Артист является финалистом проекта «Песни» на канале «ТНТ» и автором хита «Ягода-малинка».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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