В Кургане планируют ремонт еще одного моста, где частично перекроют движение

В Кургане планируют ремонт моста на проспекте Голикова

03 июня 2023 в 17:41 Размер текста - 17 +

В Кургане готовится документация на ремонт моста на проспекте Голикова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане готовят проектную документацию на ремонт моста в Заозерном микрорайоне. Строительство, из-за которого введут ограничения на движение, запланировано в этом году. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Заозерный получит еще один обновленный мост по проспекту Голикова. Важно, что мост планируется закрывать частями, что не будет мешать транспорту», — говорится в посте. По словам замгубернатора Константина Малышева, проектная документация по ремонту моста на проспекте Голикова находится на финишной стадии разработки. Мост, как подчеркнул Малышев, будет украшен архитектурной подсветкой. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков открыл Кировский мост для движения. Ранее этот мост глава региона называл небезопасным и неопрятным.

В Кургане готовят проектную документацию на ремонт моста в Заозерном микрорайоне. Строительство, из-за которого введут ограничения на движение, запланировано в этом году. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Заозерный получит еще один обновленный мост по проспекту Голикова. Важно, что мост планируется закрывать частями, что не будет мешать транспорту», — говорится в посте. По словам замгубернатора Константина Малышева, проектная документация по ремонту моста на проспекте Голикова находится на финишной стадии разработки. Мост, как подчеркнул Малышев, будет украшен архитектурной подсветкой. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков открыл Кировский мост для движения. Ранее этот мост глава региона называл небезопасным и неопрятным.