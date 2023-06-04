В Перми выставлен на продажу дом быта «Энергетик», находящийся в процессе строительства. Цена объекта — 35 млн рублей. За эти деньги продавец предлагает купить уже построенный объект. В объявлении на «Авито» в разделе «Помещения свободного назначения» указано, что здание планируют сдать в эксплуатацию во втором квартале 2023 года.
«Продам за 35 млн двухэтажное здание комбината бытового обслуживания общей площадью 1160 квадратных метров. Здание строящегося дома быта находится в самом центре микрорайона „Энергетик“. В данном месте 568 квартир и частный сектор порядка 15 домов. При этом нет коммерческой недвижимости под ритейл и друге сферы», — указано в объявлении.
Продавец также уточняет, что каркас здания уже готов, сейчас ведутся работы по внутренней отделке и прокладке коммуникаций. При этом примыкающие к объекту земельные участки мэрия Перми готовит к продаже под жилую многоэтажную застройку. Речь о земле площадью в 10 гектаров. Если там возведут жилые дома, дом быта окажется в самом центре микрорайона.
Ранее URA.RU рассказывало, что администрация Перми выставила на торги участок земли, на котором предполагается строительство торгового центра. Высота здания не должна превышать четырех этажей.
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