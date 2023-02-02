Администрация Перми выставила на торги участок у моста под новый ТЦ

В Перми участок у Красавинского моста выставлен на торги под строительство торгового центра

03 февраля 2023 в 15:37 Размер текста - 17 +

Договор на аренду земли под ТЦ будет заключен на пять с половиной лет Фото: Сергей Русанов © URA.RU Администрация Перми выставила на торги участок за Красавинским мостом по ул. Калинина, з/у 102а. Информация о проведении торгов появилась на электронной торговой площадке мэрии. «Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 3 000 кв. м, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Калинина, з/у 102а для строительства объектов торговли (торговых центров, торгово-развлекательных центров)», — сообщается в документе реализации лота. Договор будет заключен на пять с половиной лет. Здание может быть построено не выше четырех этажей. Аукцион пройдет 16 марта. Начальная цена лота составляет 2,43 млн рублей. Помимо участка на улице Калинина представлены еще два лота на право заключения аренды: лот №2 по ул. Лифанова, з/у 176б под ИЖС и лот № 3 по ул. 1-я Колхозная, з/у 57 для строительства жилого дома. URA.RU рассказывало о том, что в Перми зафиксирован наибольший рост строительства торговых центров. За 2022 год показатели выросли почти на 50%.

Администрация Перми выставила на торги участок за Красавинским мостом по ул. Калинина, з/у 102а. Информация о проведении торгов появилась на электронной торговой площадке мэрии. «Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 3 000 кв. м, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Калинина, з/у 102а для строительства объектов торговли (торговых центров, торгово-развлекательных центров)», — сообщается в документе реализации лота. Договор будет заключен на пять с половиной лет. Здание может быть построено не выше четырех этажей. Аукцион пройдет 16 марта. Начальная цена лота составляет 2,43 млн рублей. Помимо участка на улице Калинина представлены еще два лота на право заключения аренды: лот №2 по ул. Лифанова, з/у 176б под ИЖС и лот № 3 по ул. 1-я Колхозная, з/у 57 для строительства жилого дома. URA.RU рассказывало о том, что в Перми зафиксирован наибольший рост строительства торговых центров. За 2022 год показатели выросли почти на 50%.