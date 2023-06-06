В Челябинской области лес загорелся из-за сухой грозы

Из-за сухой грозы сгорела 1,1 гектара леса
В Варненском районе Челябинской области из-за сухой грозы 6 июня загорелся лес. Об этом URA.RU сообщили 7 июня в ГУ лесами региона.
«Лесники ликвидировали пожар на площади 1,1 гектар. Пожар произошел на территории Варненского лесничества из-за сухой грозы», — уточнили в ведомстве.
За 6 июня в регионе ликвидировано 16 лесных пожаров. Общая площадь возгорания составила 164,3 гектара.
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