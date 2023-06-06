06 июня 2023

В Челябинской области лес загорелся из-за сухой грозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за сухой грозы сгорела 1,1 гектара леса Фото:

В Варненском районе Челябинской области из-за сухой грозы 6 июня загорелся лес. Об этом URA.RU сообщили 7 июня в ГУ лесами региона.

«Лесники ликвидировали пожар на площади 1,1 гектар. Пожар произошел на территории Варненского лесничества из-за сухой грозы», — уточнили в ведомстве.

За 6 июня в регионе ликвидировано 16 лесных пожаров. Общая площадь возгорания составила 164,3 гектара.

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В Варненском районе Челябинской области из-за сухой грозы 6 июня загорелся лес. Об этом URA.RU сообщили 7 июня в ГУ лесами региона. «Лесники ликвидировали пожар на площади 1,1 гектар. Пожар произошел на территории Варненского лесничества из-за сухой грозы», — уточнили в ведомстве. За 6 июня в регионе ликвидировано 16 лесных пожаров. Общая площадь возгорания составила 164,3 гектара.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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