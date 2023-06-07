Культуру коренных народов ХМАО изучат студенты и ученые из Китая

На XIV международном IT-форуме в ХМАО местные ВУЗы договорились о сотрудничестве с Китаем

08 июня 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

Одним из объектов совместного изучения станут культура и искусство коренных народов Севера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Университеты Югры подписали соглашение о намерениях с вузами Китая на XIV международном IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС, который прошел в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает пресс-служба Нижневартовского госуниверситета. «Было подписано соглашение о намерениях между вузами Югры и Китая. Вузы намерены организовать совместные научные исследования, проводить научно-практические конференции и семинары, а также планируется проведение совместных научных исследований в сфере искусства и культуры коренных народов Арктического региона», — говорится в сообщении. Известно, что Нижневартовский государственный университет уже сотрудничает с 20 зарубежными партнерами. Ведется разработка программы двойных дипломов, работают программы студенческих обменов. В ближайшее время представители ВУЗа планируют посетить один из профессиональных колледжей Китая.

Университеты Югры подписали соглашение о намерениях с вузами Китая на XIV международном IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС, который прошел в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает пресс-служба Нижневартовского госуниверситета. «Было подписано соглашение о намерениях между вузами Югры и Китая. Вузы намерены организовать совместные научные исследования, проводить научно-практические конференции и семинары, а также планируется проведение совместных научных исследований в сфере искусства и культуры коренных народов Арктического региона», — говорится в сообщении. Известно, что Нижневартовский государственный университет уже сотрудничает с 20 зарубежными партнерами. Ведется разработка программы двойных дипломов, работают программы студенческих обменов. В ближайшее время представители ВУЗа планируют посетить один из профессиональных колледжей Китая.