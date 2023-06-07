Культуру коренных народов ХМАО изучат студенты и ученые из Китая

Университеты Югры подписали соглашение о намерениях с вузами Китая на XIV международном IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС, который прошел в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает пресс-служба Нижневартовского госуниверситета.
«Было подписано соглашение о намерениях между вузами Югры и Китая. Вузы намерены организовать совместные научные исследования, проводить научно-практические конференции и семинары, а также планируется проведение совместных научных исследований в сфере искусства и культуры коренных народов Арктического региона», — говорится в сообщении.
Известно, что Нижневартовский государственный университет уже сотрудничает с 20 зарубежными партнерами. Ведется разработка программы двойных дипломов, работают программы студенческих обменов. В ближайшее время представители ВУЗа планируют посетить один из профессиональных колледжей Китая.
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