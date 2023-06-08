08 июня 2023

В ЯНАО обнаружили бешеную лису

© Служба новостей «URA.RU»
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Приют для диких животных и птиц Карена Даллакяна "Спаси меня". Челябинск, животные, лиса инвалид
Бешеная лиса может передать заболевание человеку через укус Фото:

В ЯНАО на одном из месторождений обнаружили лису с признаками, характерными для заболевания бешенством. Об этом сообщает окружная ветеринарная служба.

«Служба ветеринарии Ямала сообщает о подозрении на бешенство в связи с обнаружением на одном из месторождений лиса с признаками, характерными для этого заболевания. Специалистами проводится ряд мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства», — передает сообщение ветеринарной службы администрация Надыма на официальном сайте.

Жителей просят не приближаться к диким животным. Инфицированная лиса может легко передать заболевание человеку через укус. Бешенство опасно поражением нервной системы и высокой степенью летального исхода.

Ранее URA.RU рассказало, что в Аксарке девочку покусала собака. После чего ребенку был назначен курс уколов от бешенства.

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В ЯНАО на одном из месторождений обнаружили лису с признаками, характерными для заболевания бешенством. Об этом сообщает окружная ветеринарная служба. «Служба ветеринарии Ямала сообщает о подозрении на бешенство в связи с обнаружением на одном из месторождений лиса с признаками, характерными для этого заболевания. Специалистами проводится ряд мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства», — передает сообщение ветеринарной службы администрация Надыма на официальном сайте. Жителей просят не приближаться к диким животным. Инфицированная лиса может легко передать заболевание человеку через укус. Бешенство опасно поражением нервной системы и высокой степенью летального исхода. Ранее URA.RU рассказало, что в Аксарке девочку покусала собака. После чего ребенку был назначен курс уколов от бешенства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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