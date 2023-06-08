В ЯНАО обнаружили бешеную лису

В ЯНАО на одном из месторождений обнаружили лису с признаками, характерными для заболевания бешенством. Об этом сообщает окружная ветеринарная служба.
«Служба ветеринарии Ямала сообщает о подозрении на бешенство в связи с обнаружением на одном из месторождений лиса с признаками, характерными для этого заболевания. Специалистами проводится ряд мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства», — передает сообщение ветеринарной службы администрация Надыма на официальном сайте.
Жителей просят не приближаться к диким животным. Инфицированная лиса может легко передать заболевание человеку через укус. Бешенство опасно поражением нервной системы и высокой степенью летального исхода.
Ранее URA.RU рассказало, что в Аксарке девочку покусала собака. После чего ребенку был назначен курс уколов от бешенства.
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