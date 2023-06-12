Ограничения продлятся до 21 июня
В Челябинске перекроют движение на участке 60-летия Октября. Об этом URA.RU сообщили 13 июня в пресс-службе мэрии.Вставить
«Движение на 60-летия Октября будет перекрыто до 21 июня. Причина — капитальный ремонт участка теплотрассы», — уточнили в мэрии.
Ремонт проведут от дома №44 до дома №50. Водителей просят планировать маршрут с учетом ограничений.
Дорогу перекроют на участке 60-летия Октября от дома №44 до дома №50
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