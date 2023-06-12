12 июня 2023
11 июня 2023

В Челябинске из-за ремонта теплотрассы перекроют движение на одной из улиц. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, ремонт дорог
Ограничения продлятся до 21 июня Фото:

В Челябинске перекроют движение на участке 60-летия Октября. Об этом URA.RU сообщили 13 июня в пресс-службе мэрии.Вставить

«Движение на 60-летия Октября будет перекрыто до 21 июня. Причина — капитальный ремонт участка теплотрассы», — уточнили в мэрии.

Ремонт проведут от дома №44 до дома №50. Водителей просят планировать маршрут с учетом ограничений.

Дорогу перекроют на участке 60-летия Октября от дома №44 до дома №50
Дорогу перекроют на участке 60-летия Октября от дома №44 до дома №50

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В Челябинске перекроют движение на участке 60-летия Октября. Об этом URA.RU сообщили 13 июня в пресс-службе мэрии.Вставить «Движение на 60-летия Октября будет перекрыто до 21 июня. Причина — капитальный ремонт участка теплотрассы», — уточнили в мэрии. Ремонт проведут от дома №44 до дома №50. Водителей просят планировать маршрут с учетом ограничений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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