Ограничения продлятся до 21 июня Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске перекроют движение на участке 60-летия Октября. Об этом URA.RU сообщили 13 июня в пресс-службе мэрии.Вставить

«Движение на 60-летия Октября будет перекрыто до 21 июня. Причина — капитальный ремонт участка теплотрассы», — уточнили в мэрии.

Ремонт проведут от дома №44 до дома №50. Водителей просят планировать маршрут с учетом ограничений.