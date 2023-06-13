Движение ограничено 14 июня напротив дома №5 на улице Рождественского
В Челябинске 14 июня ограничили движение транспорта напротив дома №5 по улице Рождественского из-за проведения работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.
«14 июня до 18 часов ограничено движение транспорта по крайней правой полосе на участке дороги по улице Рождественского в районе дома №5. На месте проводятся работы на инженерных коммуникациях», — уточнили в пресс-службе.
Работы ведет ПО «ЧГЭС». Жителям стоит заранее планировать свой маршрут, чтобы не попасть в пробку.
Движение транспорта перекрыто на пересечении улицы Рождественского и проспекта Ленина
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