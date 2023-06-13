13 июня 2023

В Челябинске ограничили движение транспорта. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическое мероприятие ГИБДД по выявлению нарушителей. Магнитогорск, рейд, гибдд, проверка на дорогах
Движение ограничено 14 июня напротив дома №5 на улице Рождественского Фото:

В Челябинске 14 июня ограничили движение транспорта напротив дома №5 по улице Рождественского из-за проведения работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«14 июня до 18 часов ограничено движение транспорта по крайней правой полосе на участке дороги по улице Рождественского в районе дома №5. На месте проводятся работы на инженерных коммуникациях», — уточнили в пресс-службе.

Работы ведет ПО «ЧГЭС». Жителям стоит заранее планировать свой маршрут, чтобы не попасть в пробку.

Движение транспорта перекрыто на пересечении улицы Рождественского и проспекта Ленина
Движение транспорта перекрыто на пересечении улицы Рождественского и проспекта Ленина

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В Челябинске 14 июня ограничили движение транспорта напротив дома №5 по улице Рождественского из-за проведения работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «14 июня до 18 часов ограничено движение транспорта по крайней правой полосе на участке дороги по улице Рождественского в районе дома №5. На месте проводятся работы на инженерных коммуникациях», — уточнили в пресс-службе. Работы ведет ПО «ЧГЭС». Жителям стоит заранее планировать свой маршрут, чтобы не попасть в пробку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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