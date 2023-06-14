В курганской госструктуре, которая отвечает за дороги, официально пока не назначили руководителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

От губернатора Курганской области Вадима Шумкова скрывают нового руководителя госучреждения «Курганавтодор» Александра Гонцова, который уволился из городской администрации после критики главы региона. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к сфере строительного бизнеса.

По словам собеседников агентства, документы на согласование главы госструктуры чиновники хотят предоставить Шумкову, когда появятся положительные результаты работы Гонцова. «В департаменте строительства (которому подчиняется Курганавтодор) опасаются, что губернатору не понравится кандидатура Гонцова. А назначать на этот пост некого. Плюс в учреждении большие проблемы с кадрами, не настроены комплексы фиксации весового контроля, из-за чего бюджет не получает доходы. Если Гонцов решит часть вопросов, то тогда его официально представят Шумкову», — отметили инсайдеры.

По данным сервиса СБИС, первый замдиректора Курганавтодора Гонцов является руководителем учреждения. Получить оперативный комментарий у Гонцова не удалось. Его номер, который есть в распоряжении редакции, оказался недействующим. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области, который отвечает за взаимодействие с другими региональными ведомствами, направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Гонцов возглавил дорожное учреждение в середине мая. Из мэрии Кургана он уволился в марте 2021 года после критики губернатора Курганской области. Тогда Шумков остался недоволен работой администрации города и, в частности, департамента ЖКХ, который тогда возглавлял Гонцов.