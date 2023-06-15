В ЯНАО инвалид 8 лет не может свободно передвигаться из-за судебных приставов

Чтобы выйти на прогулку пенсионеры вынуждены просить помощи у соседей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ветеран труда Ольга Дукач из Ноябрьска (ЯНАО) вместе с мужем инвалидом-колясочником на протяжении восьми лет не может свободно передвигаться из-за судебных приставов. Их офис расположен на первом этаже жилого дома и перекрывает доступ к лифту, рассказала URA.RU Дукач.

«Моему мужу 85 лет, мы не можем даже выйти на прогулку. Для этого мне нужно звать других жильцов нашего дома и просить у них помощи. На протяжении восьми лет я не могу добиться никаких результатов», — поделилась ветеран труда.

Чтобы решить вопрос с оборудованием полноценного лифта Дукач обращалась к городским властям и депутатам, но до сих пор никакой помощи пенсионеры так и не получили. Помочь пыталась и управляющая компания ООО «Уютная территория». В феврале 2023 года они подали иск на судебных приставов о признании отсутствия прав собственности на имущество многоквартирного дома. Но суд проиграли.

«Согласно распоряжению Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в ЯНАО, спорный объект недвижимости передан безвозмездно в собственность РФ и закреплен на праве оперативного управления. ООО „Уютная территория“ не является собственником недвижимости, право которого зарегистрировано в ЕГРН, и одновременно не относится к лицам, фактически владеющим спорным имуществом», — прокомментировали URA.RU в компании.

Женщина добавила, что власти предложили им вариант — обменять квартиру на жилплощадь, которая находится в другом доме. Там есть все условия для инвалидов. На данный момент семья ждет представителя администрации, который оценит площадь и состояние квартиры. «Для нас с мужем — это последний шанс», — отметила она. Агентство направило запрос в муниципалитет. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее сообщалось, что Дукач обращалась к депутатам. Тогда законодатели направили предложения по решению этого вопроса в федеральные ведомства.