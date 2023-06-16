16 июня 2023

RT: купавшегося в чане с молоком мужчину уволили

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Предприятие «Молоко Зауралья». Курган, молоко, молоко зауралья, цистерна с молоком
По словам Денисова, он уволил Маслакова после того, как увидел видео Фото:

Купавшегося в чане с молоком чиновника Максима Маслакова уволили после появления видео в интернете. Об этом заявил глава администрации Сусатского сельского поселения Ростовской области Андрей Денисов.

«О видео я узнал так же, как все, — из социальных сетей, мне его прислали на телефон. При просмотре одна реакция — стыд. Максим Маслаков работает в администрации инспектором отдела муниципального фонда, проще говоря, разнорабочий. Вернее, работал… Потому что после случившегося я его уволил», — рассказал Денисов, его слова приводит RT.

Ранее в соцсетях разошлось видео, где Маслаков, а также фермер Дмитрий Ганженко купаются в чане с молоком. После скандала мужчины принесли извинения. По их словам, молоко было просроченным. Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился в Роспотрбнадзор с просьбой проверить предприятие, а также «судьбу» молока.

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Купавшегося в чане с молоком чиновника Максима Маслакова уволили после появления видео в интернете. Об этом заявил глава администрации Сусатского сельского поселения Ростовской области Андрей Денисов. «О видео я узнал так же, как все, — из социальных сетей, мне его прислали на телефон. При просмотре одна реакция — стыд. Максим Маслаков работает в администрации инспектором отдела муниципального фонда, проще говоря, разнорабочий. Вернее, работал… Потому что после случившегося я его уволил», — рассказал Денисов, его слова приводит RT. Ранее в соцсетях разошлось видео, где Маслаков, а также фермер Дмитрий Ганженко купаются в чане с молоком. После скандала мужчины принесли извинения. По их словам, молоко было просроченным. Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился в Роспотрбнадзор с просьбой проверить предприятие, а также «судьбу» молока.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...