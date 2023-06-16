RT: купавшегося в чане с молоком мужчину уволили

Купавшегося в чане с молоком чиновника Максима Маслакова уволили после появления видео в интернете. Об этом заявил глава администрации Сусатского сельского поселения Ростовской области Андрей Денисов.
«О видео я узнал так же, как все, — из социальных сетей, мне его прислали на телефон. При просмотре одна реакция — стыд. Максим Маслаков работает в администрации инспектором отдела муниципального фонда, проще говоря, разнорабочий. Вернее, работал… Потому что после случившегося я его уволил», — рассказал Денисов, его слова приводит RT.
Ранее в соцсетях разошлось видео, где Маслаков, а также фермер Дмитрий Ганженко купаются в чане с молоком. После скандала мужчины принесли извинения. По их словам, молоко было просроченным. Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился в Роспотрбнадзор с просьбой проверить предприятие, а также «судьбу» молока.
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