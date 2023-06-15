Депутат Хинштейн попросил Роспотребнадзор проверить молоко, в котором купались мужчины

Депутат Госдумы Хинштейн: молоко, в котором купались мужчины, не было утилизировано

15 июня 2023 в 22:05 Размер текста - 17 +

Хинштейн считает, что молоко, в котором купались мужчины, не было утилизировано Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Председатель комитета по информационной политике Госдумы РФ Александр Хинштейн просит провести проверку молока, в котором ранее искупались двое мужчин. Это произошло в Ростовской области на ферме Сусатского сельского поселения. По предварительным данным, в чане с молоком плавали бывший участковый Максим Маслаков и предприниматель Дмитрий Ганженко. «Уже связался с руководством Роспотребнадзора и попросил проверить предприятие, выяснив, в том числе судьбу „купального“ молока», — написал Хинштейн в своем telegram-канале . Он назвал отношение предприятия к покупателям продукции «как к скотам». Хинштейн выразил мнение, что молоко, в котором плавали мужчины, вряд ли было утилизировано. Он считает, что молоко было отправлено на прилавки магазинов. По информации telegram-канала Baza , видео было снято два месяца назад во время вечеринки. Отмечается, что цех в то время не работал.

Председатель комитета по информационной политике Госдумы РФ Александр Хинштейн просит провести проверку молока, в котором ранее искупались двое мужчин. Это произошло в Ростовской области на ферме Сусатского сельского поселения. По предварительным данным, в чане с молоком плавали бывший участковый Максим Маслаков и предприниматель Дмитрий Ганженко. «Уже связался с руководством Роспотребнадзора и попросил проверить предприятие, выяснив, в том числе судьбу „купального“ молока», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он назвал отношение предприятия к покупателям продукции «как к скотам». Хинштейн выразил мнение, что молоко, в котором плавали мужчины, вряд ли было утилизировано. Он считает, что молоко было отправлено на прилавки магазинов. По информации telegram-канала Baza, видео было снято два месяца назад во время вечеринки. Отмечается, что цех в то время не работал.