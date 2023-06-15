Депутат Хинштейн попросил Роспотребнадзор проверить молоко, в котором купались мужчины

Депутат Госдумы Хинштейн: молоко, в котором купались мужчины, не было утилизировано
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Указатели, таблички. Пермский край, июнь 2021, молоко, молоковоз
Хинштейн считает, что молоко, в котором купались мужчины, не было утилизировано Фото:

Председатель комитета по информационной политике Госдумы РФ Александр Хинштейн просит провести проверку молока, в котором ранее искупались двое мужчин. Это произошло в Ростовской области на ферме Сусатского сельского поселения. По предварительным данным, в чане с молоком плавали бывший участковый Максим Маслаков и предприниматель Дмитрий Ганженко.

«Уже связался с руководством Роспотребнадзора и попросил проверить предприятие, выяснив, в том числе судьбу „купального“ молока», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он назвал отношение предприятия к покупателям продукции «как к скотам».

Хинштейн выразил мнение, что молоко, в котором плавали мужчины, вряд ли было утилизировано. Он считает, что молоко было отправлено на прилавки магазинов.

По информации telegram-канала Baza, видео было снято два месяца назад во время вечеринки. Отмечается, что цех в то время не работал.

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Председатель комитета по информационной политике Госдумы РФ Александр Хинштейн просит провести проверку молока, в котором ранее искупались двое мужчин. Это произошло в Ростовской области на ферме Сусатского сельского поселения. По предварительным данным, в чане с молоком плавали бывший участковый Максим Маслаков и предприниматель Дмитрий Ганженко. «Уже связался с руководством Роспотребнадзора и попросил проверить предприятие, выяснив, в том числе судьбу „купального“ молока», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он назвал отношение предприятия к покупателям продукции «как к скотам». Хинштейн выразил мнение, что молоко, в котором плавали мужчины, вряд ли было утилизировано. Он считает, что молоко было отправлено на прилавки магазинов. По информации telegram-канала Baza, видео было снято два месяца назад во время вечеринки. Отмечается, что цех в то время не работал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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