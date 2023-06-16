Фермер и бывший участковый извинились перед селом за вечеринку в бассейне молока

В Ростовской области фермер Дмитрий Ганженко, а также чиновник и бывший чиновник Максим Маслаков извинились перед селом Сусатским сельским поселением после того, как искупались в чане с молоком. По их словам, молоко, в котором они купались, было просроченным.
«Фермеру и бывшему участковому, которые принимали молочные ванны в Ростовской области, пришлось извиняться перед жителями сельского поселения за свое милкопати (молочная вечеринка — прим. URA.RU)», — передает telegram-канал SHOT. Они заявили, что использовали самое дешевое сухое молоко, которое, к тому же, было просроченным. Также Ганженко и Маслаков сказали, что намерены заявить в полицию на человека, который снял их и выложил видео в интернет.
Ранее в интернете появилось видео, на котором двое голых мужчин купаются в чане с молоком, предает телеканал 360. Позже депутат госдумы России Александр Хинштейн попросил Роспотребнадзор провести проверку предприятия, а также «судьбу» молока, в котором купались фермер и экс-участковый.
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