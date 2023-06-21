Законопроект по наказанию курганских чиновников-айтишников написан с ошибкой

Законопроект отправят на доработку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Законопроект по наказанию чиновников-айтишников, который в областную думу внесли представители правительства, написан с ошибкой. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям.

По данным источников агентства, в документе не оказалось ссылки на Устав области. «Проект планируют вернуть в правительство на доработку. Утверждение документа, который, по сути, приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным, тормозится не впервые. Принять его должны были еще в прошлом году, но чиновники подготовили законопроект только сейчас», — отметили собеседники агентства.

В пресс-службе регионального парламента URA.RU уточнили, что сейчас этот законопроект находится на заключении в правовом управлении облдумы. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с подготовкой законопроекта. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Шумков решил наказывать чиновников-айтишников за неработающие сайты госорганов и учреждений. По словам источника агентства, если сотрудники не обеспечат доступ к информации о работе госвласти, то их будут штрафовать. Суммы составят от трех до пяти тысяч рублей.