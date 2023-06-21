По задумке авторов акции, образ танка отражает вклад жителей региона в Великую Победу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В канун Дня памяти и скорби курганцы зажгли свечи в форме танка Т-34 в память о погибших бойцах в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Акция «Огненные картины войны» прошла на набережной реки Тобол, передают региональные журналисты.

«Акция „Огненные картины войны“ в Кургане. Набережная Тобола за Троицким храмом», — указано в telegram-канале «Курган Новый».

Впервые город присоединился ко всероссийской акции в 2021 году. Цифра 25 на борту танка олицетворяет номер танкового учебного полка, который дислоцировался в годы ВОВ в Кургане. По данным различных источников, в войне с фашизмом приняли участие порядка 25 тысяч жителей региона. Свыше девяти тысяч ушедших на фронт солдат остались на полях боевых сражений.