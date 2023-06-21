21 июня 2023

Курганского участника СВО наградили медалью за спасение погибавших. Фото

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Министр МЧС Александр Куренков наградил сотрудников курганского ГУ МЧС. Курган , награды, медаль за спасение погибавших
Курганскому бойцу вручили медаль «За спасение погибавших» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Курганский боец, участвующий в зоне спецоперации на Украине, получил награду за спасение погибавших сослуживцев. Об этом сообщил и. о. главы Целинного муниципального округа Петр Скоробогатов.

«Наш земляк, И. Николай, участник СВО, награжден государственной наградой-медалью „За спасение погибавших“. Поздравляем Николая и его семью с высокой наградой. Низкий поклон родителям за воспитание сына. Гордимся!» — написал глава округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что Путин наградил двух курганских сотрудников Росгвардии за участие в спецоперации. Им были вручены медали «За отличие в охране общественного порядка». Также орден Мужества передали семье погибшего на фронте курганского сапера.

Курганского бойца из зоны СВО наградили медалью «За спасение погибавших»
Курганского бойца из зоны СВО наградили медалью «За спасение погибавших»
Фото:

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Курганский боец, участвующий в зоне спецоперации на Украине, получил награду за спасение погибавших сослуживцев. Об этом сообщил и. о. главы Целинного муниципального округа Петр Скоробогатов. «Наш земляк, И. Николай, участник СВО, награжден государственной наградой-медалью „За спасение погибавших“. Поздравляем Николая и его семью с высокой наградой. Низкий поклон родителям за воспитание сына. Гордимся!» — написал глава округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что Путин наградил двух курганских сотрудников Росгвардии за участие в спецоперации. Им были вручены медали «За отличие в охране общественного порядка». Также орден Мужества передали семье погибшего на фронте курганского сапера.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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