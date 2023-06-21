Курганскому бойцу вручили медаль «За спасение погибавших» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганский боец, участвующий в зоне спецоперации на Украине, получил награду за спасение погибавших сослуживцев. Об этом сообщил и. о. главы Целинного муниципального округа Петр Скоробогатов.

«Наш земляк, И. Николай, участник СВО, награжден государственной наградой-медалью „За спасение погибавших“. Поздравляем Николая и его семью с высокой наградой. Низкий поклон родителям за воспитание сына. Гордимся!» — написал глава округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что Путин наградил двух курганских сотрудников Росгвардии за участие в спецоперации. Им были вручены медали «За отличие в охране общественного порядка». Также орден Мужества передали семье погибшего на фронте курганского сапера.