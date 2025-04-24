Украинский конфликт может завершиться уже к Рождеству. Однако это произойдет посредством военного давления и вынуждением Киева принять безоговорочные условия. Об этом заявил генерал в отставке Иностранного легиона Сухопутных войск Франции Доминик Делавард.
«Я считаю, что мир у нас будет к Рождеству, но этот мир будет достигнут силой оружия на поле боя и путем безоговорочного принуждения Украины», — сказал Делавард в разговоре с ТАСС. Он полагает, что условия мирного соглашения, которое будет подписано по завершении конфликта, определит именно Россия.
Делавард отметил, что, по его мнению, Россия не ограничится полным освобождением четырех федеральных субъектов, но и, вероятно, продолжит движение вплоть до Одессы. В качестве обоснования он указал на историческую принадлежность Одессы к России, подчеркнув, что взятие города позволит установить сухопутный коридор к Приднестровью и лишит Украину выхода к Черному морю, обеспечив контроль над стратегически важными морскими территориями.
Ранее Делавард заявлял о том, что ВСУ развалится в ближайшее время. Он уверен, что Европа не сможет помочь Украине, поскольку у нее почти не осталось сил.
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