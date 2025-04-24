Шойгу предупредил о риске начала Третьей мировой войны

Размещение военного контингента на территории Украины под предлогом миротворческой миссии может спровоцировать начало Третьей мировой войны. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.
«Правильнее было бы называть такой контингент интервентами или оккупантами. Здравомыслящие политики в Европе понимают, что реализация такого сценария может привести к прямому столкновению НАТО с Россией и в дальнейшем к Третьей мировой войне», — сказал Шойгу в интервью ТАСС.
Шойгу выразил мнение, что термин «миротворцы» применяется для маскировки подлинных намерений — установления контроля над украинской территорией и ее ресурсами. По его словам, речь идет о подразделениях государств НАТО, против размещения которых Россия выступала еще до начала специальной военной операции.
Ранее Шойгу рассказал, что НАТО наращивает военное присутствие вблизи западных рубежей России и активно модернизирует свою военную инфраструктуру. В частности, в странах Восточной Европы последовательно расширяется военная инфраструктура и размещаются элементы стратегической противоракетной обороны.
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