Полеты из России в Абхазию оказались под угрозой из-за Грузии

Посол Абхазии: авиасообщение с РФ запустят, несмотря попытки Грузии помешать
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Авиакомпании начнут полеты в Сухум из России, несмотря на желание Грузии этому помешать
Авиакомпании начнут полеты в Сухум из России, несмотря на желание Грузии этому помешать Фото:

Авиасообщение между Россией и Абхазией будет запущено независимо от попыток Грузии запретить полеты российских авиаперевозчиков в Сухум. Об этом заявил посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа.

«Мы расцениваем действия Грузии как попытку помешать объективно неизбежному процессу. Абхазия и Россия уже договорились об авиасообщении, и оно начнется по расписанию», — приводит слова посла Абхазии РИА Новости.

Он призвал Тбилиси перестать идти на конфронтацию и подписать соглашение о неприменении силы. Он уверен, что в любом случае, несмотря на препятствия со стороны Грузии, авиасообщение будет возобновлено. 

Ранее агентство гражданской авиации Грузии потребовало Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) запретить авиакомпаниям из России летать в Сухум. В Грузии считают использование сухумского аэропорта незаконным. Якобы ИКАО не должно признавать этот аэропорт из-за непризнания Абхазии. По словам дипломата, код нашего сухумского аэропорта аннулирован ИКАО с 2006 года. Запуск авиасообщения между Россией и Абхазией спустя 30 лет запланирован на 1 мая. 

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Авиасообщение между Россией и Абхазией будет запущено независимо от попыток Грузии запретить полеты российских авиаперевозчиков в Сухум. Об этом заявил посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа. «Мы расцениваем действия Грузии как попытку помешать объективно неизбежному процессу. Абхазия и Россия уже договорились об авиасообщении, и оно начнется по расписанию», — приводит слова посла Абхазии РИА Новости. Он призвал Тбилиси перестать идти на конфронтацию и подписать соглашение о неприменении силы. Он уверен, что в любом случае, несмотря на препятствия со стороны Грузии, авиасообщение будет возобновлено.  Ранее агентство гражданской авиации Грузии потребовало Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) запретить авиакомпаниям из России летать в Сухум. В Грузии считают использование сухумского аэропорта незаконным. Якобы ИКАО не должно признавать этот аэропорт из-за непризнания Абхазии. По словам дипломата, код нашего сухумского аэропорта аннулирован ИКАО с 2006 года. Запуск авиасообщения между Россией и Абхазией спустя 30 лет запланирован на 1 мая. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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