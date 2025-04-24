Полеты из России в Абхазию оказались под угрозой из-за Грузии

Авиасообщение между Россией и Абхазией будет запущено независимо от попыток Грузии запретить полеты российских авиаперевозчиков в Сухум. Об этом заявил посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа.
«Мы расцениваем действия Грузии как попытку помешать объективно неизбежному процессу. Абхазия и Россия уже договорились об авиасообщении, и оно начнется по расписанию», — приводит слова посла Абхазии РИА Новости.
Он призвал Тбилиси перестать идти на конфронтацию и подписать соглашение о неприменении силы. Он уверен, что в любом случае, несмотря на препятствия со стороны Грузии, авиасообщение будет возобновлено.
Ранее агентство гражданской авиации Грузии потребовало Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) запретить авиакомпаниям из России летать в Сухум. В Грузии считают использование сухумского аэропорта незаконным. Якобы ИКАО не должно признавать этот аэропорт из-за непризнания Абхазии. По словам дипломата, код нашего сухумского аэропорта аннулирован ИКАО с 2006 года. Запуск авиасообщения между Россией и Абхазией спустя 30 лет запланирован на 1 мая.
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