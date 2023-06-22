В Курганской области за трое суток выпала месячная норма осадков

23 июня 2023 в 05:38 Размер текста - 17 +

Максимальное количество осадков зафиксировано в Лебяжье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области с 19 по 21 июня выпала месячная норма осадков. Интенсивные дожди были вызваны прохождением южного циклона, сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн. «В отдельных районах региона наблюдались интенсивные дожди, которые были вызваны прохождением южного циклона. Основная часть осадков выпала на севере, северо-востоке, востоке и юго-востоке. Прошедшие осадки ликвидировали засуху в центральных, восточных и южных районах области», — сообщает Винштейн в своем telegram-канале. Максимальное количество осадков зафиксировано в Лебяжье — 54 мм, что составляет 113% от месячной нормы. В Кургане выпал 31 мм осадков. Ранее Винштейн спрогнозировал самые дождливые дни в июне в Курганской области. Наибольшая вероятность осадков прогнозируется 25-го, 26-го, 29-го и 30-го числа.

В Курганской области с 19 по 21 июня выпала месячная норма осадков. Интенсивные дожди были вызваны прохождением южного циклона, сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн. «В отдельных районах региона наблюдались интенсивные дожди, которые были вызваны прохождением южного циклона. Основная часть осадков выпала на севере, северо-востоке, востоке и юго-востоке. Прошедшие осадки ликвидировали засуху в центральных, восточных и южных районах области», — сообщает Винштейн в своем telegram-канале. Максимальное количество осадков зафиксировано в Лебяжье — 54 мм, что составляет 113% от месячной нормы. В Кургане выпал 31 мм осадков. Ранее Винштейн спрогнозировал самые дождливые дни в июне в Курганской области. Наибольшая вероятность осадков прогнозируется 25-го, 26-го, 29-го и 30-го числа.