В Курганской области за трое суток выпала месячная норма осадков

В Курганской области с 19 по 21 июня выпала месячная норма осадков. Интенсивные дожди были вызваны прохождением южного циклона, сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн.
«В отдельных районах региона наблюдались интенсивные дожди, которые были вызваны прохождением южного циклона. Основная часть осадков выпала на севере, северо-востоке, востоке и юго-востоке. Прошедшие осадки ликвидировали засуху в центральных, восточных и южных районах области», — сообщает Винштейн в своем telegram-канале.
Максимальное количество осадков зафиксировано в Лебяжье — 54 мм, что составляет 113% от месячной нормы. В Кургане выпал 31 мм осадков.
Ранее Винштейн спрогнозировал самые дождливые дни в июне в Курганской области. Наибольшая вероятность осадков прогнозируется 25-го, 26-го, 29-го и 30-го числа.
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