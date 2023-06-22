22 июня 2023

В Курганской области за трое суток выпала месячная норма осадков

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Город. Курган, сырость, дождь, дождь в городе
Максимальное количество осадков зафиксировано в Лебяжье Фото:

В Курганской области с 19 по 21 июня выпала месячная норма осадков. Интенсивные дожди были вызваны прохождением южного циклона, сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн.

«В отдельных районах региона наблюдались интенсивные дожди, которые были вызваны прохождением южного циклона. Основная часть осадков выпала на севере, северо-востоке, востоке и юго-востоке. Прошедшие осадки ликвидировали засуху в центральных, восточных и южных районах области», — сообщает Винштейн в своем telegram-канале.

Максимальное количество осадков зафиксировано в Лебяжье — 54 мм, что составляет 113% от месячной нормы. В Кургане выпал 31 мм осадков.

Ранее Винштейн спрогнозировал самые дождливые дни в июне в Курганской области. Наибольшая вероятность осадков прогнозируется 25-го, 26-го, 29-го и 30-го числа.

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В Курганской области с 19 по 21 июня выпала месячная норма осадков. Интенсивные дожди были вызваны прохождением южного циклона, сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн. «В отдельных районах региона наблюдались интенсивные дожди, которые были вызваны прохождением южного циклона. Основная часть осадков выпала на севере, северо-востоке, востоке и юго-востоке. Прошедшие осадки ликвидировали засуху в центральных, восточных и южных районах области», — сообщает Винштейн в своем telegram-канале. Максимальное количество осадков зафиксировано в Лебяжье — 54 мм, что составляет 113% от месячной нормы. В Кургане выпал 31 мм осадков. Ранее Винштейн спрогнозировал самые дождливые дни в июне в Курганской области. Наибольшая вероятность осадков прогнозируется 25-го, 26-го, 29-го и 30-го числа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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