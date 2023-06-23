Водитель трактора покинул место происшествия
В селе Белозерское (Курганская область) тракторист снес забор и скрылся с места происшествия. Инцидент случился на улице Цветкова, рассказали очевидцы.
«На улице Цветкова в селе Белозерском <…>. Сегодня лихой тракторист снес там забор. Он уехал, не попрощавшись, но приветы хозяевам оставил», — сообщение с фотографиями с места событий опубликовано в telegram-канале «ИС Белозерское».
Корреспондент URA.RU направил запрос в полицию региона. Информация будет дополнена, как только появится ответ.
Ране сообщалось о ДТП с участием трактора на курганской автодороге в микрорайоне Глинки. Фото с места происшествия появилось в соцсети.
Металлическая конструкция была снесена техникой
Трактора и водителя на месте происшествия не оказалось
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