23 июня 2023
22 июня 2023

Курганский тракторист снес забор и скрылся с места ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кировский мост. Трактор Челябинск Донбассу. Курган, трактор
Водитель трактора покинул место происшествия Фото:

В селе Белозерское (Курганская область) тракторист снес забор и скрылся с места происшествия. Инцидент случился на улице Цветкова, рассказали очевидцы.

«На улице Цветкова в селе Белозерском <…>. Сегодня лихой тракторист снес там забор. Он уехал, не попрощавшись, но приветы хозяевам оставил», — сообщение с фотографиями с места событий опубликовано в telegram-канале «ИС Белозерское».

Корреспондент URA.RU направил запрос в полицию региона. Информация будет дополнена, как только появится ответ.

Ране сообщалось о ДТП с участием трактора на курганской автодороге в микрорайоне Глинки. Фото с места происшествия появилось в соцсети.

Металлическая конструкция была снесена техникой
Металлическая конструкция была снесена техникой
Фото:
Трактора и водителя на месте происшествия не оказалось
Трактора и водителя на месте происшествия не оказалось
Фото:

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В селе Белозерское (Курганская область) тракторист снес забор и скрылся с места происшествия. Инцидент случился на улице Цветкова, рассказали очевидцы. «На улице Цветкова в селе Белозерском <…>. Сегодня лихой тракторист снес там забор. Он уехал, не попрощавшись, но приветы хозяевам оставил», — сообщение с фотографиями с места событий опубликовано в telegram-канале «ИС Белозерское». Корреспондент URA.RU направил запрос в полицию региона. Информация будет дополнена, как только появится ответ. Ране сообщалось о ДТП с участием трактора на курганской автодороге в микрорайоне Глинки. Фото с места происшествия появилось в соцсети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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