Минобороны сообщило подробности о ночных ударах по ВСУ

Вооруженные силы России, в ночь на 24 июня, нанесли удар по центрам радиотехнической разведки и авиатехнике ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня ночью нанесен удар оружием большой дальности по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике воздушных сил Украины на аэродромах „Канатово“ и „Днепр“», — заявили в Министерстве обороны в ходе брифинга. В ведомстве уточнили, что все назначенные объекты были успешно поражены. Также российские силы уничтожили склад с британскими ракетами Storm Shadow в Хмельницкой области.
В ночь на 24 июня украинские СМИ начали писать о взрывах в ряде украинских регионов. По территориям страны работали системы ПВО. Сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Харькове, Запорожье, Виннице, Кривом Роге, Кременчуге, Черкасской и Полтавской областях.
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