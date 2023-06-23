Минобороны: ВС РФ в ДНР уничтожили польскую гаубицу Krab

23 июня 2023 в 07:18 Размер текста - 17 +

Польская САУ Krab и РЛС из США уничтожена российскими силами в ДНР, заявили в Минобороны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе контрбатарейной борьбы в ДНР российские военные уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab, американскую радиолокационную станцию AN/TPQ, гаубицу «Мста» и два миномета. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями группировки уничтожена САУ польского производства Krab в районе Ивановки и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ в районе Миньковки», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что также поражены 152-миллиметровая буксируемая гаубица 2А65 «Мста» в районе Острого и два миномета на позициях в районе Марьинки и Красногоровки. Ранее на заседании совета секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что с момента начала контрнаступления Вооруженных Сил Украины с 4 по 21 июня ВС России уничтожили 246 танков, принадлежащих Украине. Среди них было 13 единиц западного образца.

В ходе контрбатарейной борьбы в ДНР российские военные уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab, американскую радиолокационную станцию AN/TPQ, гаубицу «Мста» и два миномета. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями группировки уничтожена САУ польского производства Krab в районе Ивановки и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ в районе Миньковки», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что также поражены 152-миллиметровая буксируемая гаубица 2А65 «Мста» в районе Острого и два миномета на позициях в районе Марьинки и Красногоровки. Ранее на заседании совета секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что с момента начала контрнаступления Вооруженных Сил Украины с 4 по 21 июня ВС России уничтожили 246 танков, принадлежащих Украине. Среди них было 13 единиц западного образца.