В ходе контрбатарейной борьбы в ДНР российские военные уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab, американскую радиолокационную станцию AN/TPQ, гаубицу «Мста» и два миномета. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями группировки уничтожена САУ польского производства Krab в районе Ивановки и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ в районе Миньковки», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что также поражены 152-миллиметровая буксируемая гаубица 2А65 «Мста» в районе Острого и два миномета на позициях в районе Марьинки и Красногоровки.
Ранее на заседании совета секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что с момента начала контрнаступления Вооруженных Сил Украины с 4 по 21 июня ВС России уничтожили 246 танков, принадлежащих Украине. Среди них было 13 единиц западного образца.
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