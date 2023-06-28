28 июня 2023

У жительницы Кургана, пострадавшей от пожара, снесли остатки дома без ее согласия. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Бурова-Петрова. Курган, погорельцы, последствия пожара, сгоревшие дома
Жительница Кургана дважды осталась без дома (архивное фото) Фото:
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Жительница Кургана Елена Лаврентьева дважды осталась без дома в садовом товариществе «Садовод-Любитель». В первый раз он сгорел, а во второй раз остатки кирпичный стен без ее согласия снес трактор. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила сама Лаврентьева.

«7 мая во время масштабного пожара мы с несовершеннолетним ребенком потеряли единственное жилье. Дом был кирпичный, сгорели окна, кровля, двери, все, что было в доме. Но осталась хотя бы коробка дома. Дом еще можно было восстановить. Но его снесли, а заявления в администрацию на снос я не писала», — делится с URA.RU жительница.

Женщина планировала взять кредит, чтобы восстановить дом, так как стены уцелели. О сносе своего дома она узнала 8 июня от соседа, который увидел технику. Ранее заявки на уборку территорий после пожаров принимали сотрудники курганской администрации. Когда женщина приехала к дому, то увидела только груду кирпичей — все, что осталось от прежнего жилья. По словам Лаврентьевой, работников и техники к тому моменту уже не было рядом. «Администрация и подрядчик ответственность на себя брать не хотят. Это наше единственное жилье и из-за чьего-то самоуправства мы окончательно остались без дома», — пояснила URA.RU Лаврентьева.

Женщина рассказала, что подала обращение в городскую прокуратуру с жалобой на действия чиновников и подрядчика. Сообщается, что заявление находится на стадии рассмотрения.

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в администрацию Курган. В пресс-службе мэрии рассказали, что в данном случае заявление на снос строения на земельном участке, пострадавшем от пожара и расположенном в садоводстве «Садовод-Любитель», не поступало. Работы по сносу строения администрацией города Кургана не выполнялись.

У жительницы Кургана после пожаров уцелела «коробка» дома
У жительницы Кургана после пожаров уцелела «коробка» дома
Фото:
В Кургане остатки дома снесли без ведома владельца
В Кургане остатки дома снесли без ведома владельца
Фото:
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Жительница Кургана Елена Лаврентьева дважды осталась без дома в садовом товариществе «Садовод-Любитель». В первый раз он сгорел, а во второй раз остатки кирпичный стен без ее согласия снес трактор. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила сама Лаврентьева. «7 мая во время масштабного пожара мы с несовершеннолетним ребенком потеряли единственное жилье. Дом был кирпичный, сгорели окна, кровля, двери, все, что было в доме. Но осталась хотя бы коробка дома. Дом еще можно было восстановить. Но его снесли, а заявления в администрацию на снос я не писала», — делится с URA.RU жительница. Женщина планировала взять кредит, чтобы восстановить дом, так как стены уцелели. О сносе своего дома она узнала 8 июня от соседа, который увидел технику. Ранее заявки на уборку территорий после пожаров принимали сотрудники курганской администрации. Когда женщина приехала к дому, то увидела только груду кирпичей — все, что осталось от прежнего жилья. По словам Лаврентьевой, работников и техники к тому моменту уже не было рядом. «Администрация и подрядчик ответственность на себя брать не хотят. Это наше единственное жилье и из-за чьего-то самоуправства мы окончательно остались без дома», — пояснила URA.RU Лаврентьева. Женщина рассказала, что подала обращение в городскую прокуратуру с жалобой на действия чиновников и подрядчика. Сообщается, что заявление находится на стадии рассмотрения. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в администрацию Курган. В пресс-службе мэрии рассказали, что в данном случае заявление на снос строения на земельном участке, пострадавшем от пожара и расположенном в садоводстве «Садовод-Любитель», не поступало. Работы по сносу строения администрацией города Кургана не выполнялись.
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© Служба новостей «URA.RU»
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