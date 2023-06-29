Мэрия Кургана забирает у медалистов благодарственные письма из-за ошибки. Инсайд

30 июня 2023 в 15:06 Размер текста - 17 +

В письмах для медалистов нашли ошибку в имени мэра (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация Кургана забирает письма, которые выдали выпускникам с золотыми медалями. Это произошло из-за ошибки в отчестве мэра Елены Ситниковой. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией. В мэрии данную информацию не подтвердили. «У всех курганских медалистов собирают обратно благодарственные письма, которые им вручила Ситникова. Это из-за того, что в отчестве главы города допустили ошибку», — делятся с URA.RU источники. Сообщается, что ошибка допущена в месте, где указана подпись мэра. Там главу города зовут не «Е. В. Ситникова», а «Е. Ю. Ситникова». Всего по Кургану насчитывается более 130 учеников, которые получили золотые медали после выпуска из школы. Со слов источника, неизвестно, во всех ли благодарственных письмах такая ошибка. В благодарственных письмах медалистам в отчестве мэра допустили ошибку Фото: читатель URA.RU Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в мэрию Кургана. Сотрудники администрации ответили словом «нет». Ранее URA.RU писало, что в Курганской области увеличилось число стобалльников по ЕГЭ. Три школьника из Шадринска сдали на высший балл русский язык и литературу.

Администрация Кургана забирает письма, которые выдали выпускникам с золотыми медалями. Это произошло из-за ошибки в отчестве мэра Елены Ситниковой. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией. В мэрии данную информацию не подтвердили. «У всех курганских медалистов собирают обратно благодарственные письма, которые им вручила Ситникова. Это из-за того, что в отчестве главы города допустили ошибку», — делятся с URA.RU источники. Сообщается, что ошибка допущена в месте, где указана подпись мэра. Там главу города зовут не «Е. В. Ситникова», а «Е. Ю. Ситникова». Всего по Кургану насчитывается более 130 учеников, которые получили золотые медали после выпуска из школы. Со слов источника, неизвестно, во всех ли благодарственных письмах такая ошибка. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в мэрию Кургана. Сотрудники администрации ответили словом «нет». Ранее URA.RU писало, что в Курганской области увеличилось число стобалльников по ЕГЭ. Три школьника из Шадринска сдали на высший балл русский язык и литературу.