В Свердловской области коло 70 военнослужащих Центрального военного округа научились оказывать первую помощь в условиях, максимально приближенным к боевым. Во время учений использовались дымовые шашки, взрывпакеты и холостые патроны, сообщает пресс-служба ЦВО на официальном сайте.
«Военные тренировали правильное использование табельных и подручных медицинских средств при доврачебной помощи, учились накладывать жгут и другие кровоостанавливающие средства на различные участки тела, на манекене проводили сердечно-легочную реанимацию. В ходе тренировки особое внимание было уделено эвакуации раненых и доставке их в медицинское учреждение», — говорится в сообщении военных.
Оказывать первую помощь учились в условиях, максимально приближенных к боевым, — использовались дымовые шашки, взрывпакеты, холостые патроны, а для имитации ранений — специальные имитационные наборы. В тренировке приняли участие 70 человек и 10 единиц военной техники.
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