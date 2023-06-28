В Свердловской области военных ЦВО научили тактической медицине. Фото

28 июня 2023 в 18:31 Размер текста - 17 +

В Свердловской области 70 военных прошли уроки тактической медицины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области коло 70 военнослужащих Центрального военного округа научились оказывать первую помощь в условиях, максимально приближенным к боевым. Во время учений использовались дымовые шашки, взрывпакеты и холостые патроны, сообщает пресс-служба ЦВО на официальном сайте. «Военные тренировали правильное использование табельных и подручных медицинских средств при доврачебной помощи, учились накладывать жгут и другие кровоостанавливающие средства на различные участки тела, на манекене проводили сердечно-легочную реанимацию. В ходе тренировки особое внимание было уделено эвакуации раненых и доставке их в медицинское учреждение», — говорится в сообщении военных. Оказывать первую помощь учились в условиях, максимально приближенных к боевым, — использовались дымовые шашки, взрывпакеты, холостые патроны, а для имитации ранений — специальные имитационные наборы. В тренировке приняли участие 70 человек и 10 единиц военной техники. Военные учились оказывать первую помощь в полевых условиях Фото: пресс-служба ЦВО

В Свердловской области коло 70 военнослужащих Центрального военного округа научились оказывать первую помощь в условиях, максимально приближенным к боевым. Во время учений использовались дымовые шашки, взрывпакеты и холостые патроны, сообщает пресс-служба ЦВО на официальном сайте. «Военные тренировали правильное использование табельных и подручных медицинских средств при доврачебной помощи, учились накладывать жгут и другие кровоостанавливающие средства на различные участки тела, на манекене проводили сердечно-легочную реанимацию. В ходе тренировки особое внимание было уделено эвакуации раненых и доставке их в медицинское учреждение», — говорится в сообщении военных. Оказывать первую помощь учились в условиях, максимально приближенных к боевым, — использовались дымовые шашки, взрывпакеты, холостые патроны, а для имитации ранений — специальные имитационные наборы. В тренировке приняли участие 70 человек и 10 единиц военной техники.