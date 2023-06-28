В Свердловской области военных ЦВО научили тактической медицине. Фото

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В Свердловской области 70 военных прошли уроки тактической медицины Фото:

В Свердловской области коло 70 военнослужащих Центрального военного округа научились оказывать первую помощь в условиях, максимально приближенным к боевым. Во время учений использовались дымовые шашки, взрывпакеты и холостые патроны, сообщает пресс-служба ЦВО на официальном сайте.

«Военные тренировали правильное использование табельных и подручных медицинских средств при доврачебной помощи, учились накладывать жгут и другие кровоостанавливающие средства на различные участки тела, на манекене проводили сердечно-легочную реанимацию. В ходе тренировки особое внимание было уделено эвакуации раненых и доставке их в медицинское учреждение», — говорится в сообщении военных.

Оказывать первую помощь учились в условиях, максимально приближенных к боевым, — использовались дымовые шашки, взрывпакеты, холостые патроны, а для имитации ранений — специальные имитационные наборы. В тренировке приняли участие 70 человек и 10 единиц военной техники.

Военные учились оказывать первую помощь в полевых условиях
Военные учились оказывать первую помощь в полевых условиях
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В Свердловской области коло 70 военнослужащих Центрального военного округа научились оказывать первую помощь в условиях, максимально приближенным к боевым. Во время учений использовались дымовые шашки, взрывпакеты и холостые патроны, сообщает пресс-служба ЦВО на официальном сайте. «Военные тренировали правильное использование табельных и подручных медицинских средств при доврачебной помощи, учились накладывать жгут и другие кровоостанавливающие средства на различные участки тела, на манекене проводили сердечно-легочную реанимацию. В ходе тренировки особое внимание было уделено эвакуации раненых и доставке их в медицинское учреждение», — говорится в сообщении военных. Оказывать первую помощь учились в условиях, максимально приближенных к боевым, — использовались дымовые шашки, взрывпакеты, холостые патроны, а для имитации ранений — специальные имитационные наборы. В тренировке приняли участие 70 человек и 10 единиц военной техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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