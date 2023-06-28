28 июня 2023

Сотни курганцев, не получивших выплаты за сгоревшее жилье, пожаловались в прокуратуру

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в деревне Логоушка. Курган, последствия пожара, погарельцы, деревня логоушка
Пострадавшие в пожарах курганцы пожаловались в прокуратуру Фото:
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На горячую линию курганской прокуратуры поступило более 200 звонков от граждан, пострадавших от пожаров и не получивших выплат. О этом сообщается на сайте областного ведомства.

«На телефон организованной прокуратурой области горячей линии от пострадавших в результате пожаров поступило более 200 звонков», — рассказали в ведомстве. За три дня работы линии по более чем 100 обращениям организованы проверочные мероприятия.

Курганцы преимущественно жалуются на то, что им отказывают в выплатах из-за отсутствия регистрации сгоревших строений. «Значительное количество сообщений связано с непредоставлением жилищных сертификатов за утраченное жилое помещение, находившееся на территориях садовых товариществ», — уточнили в ведомстве.

По итогам проверок в случае обнаружения нарушений будут предприняты меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление прав граждан. Работа горячей линии продолжается, сотрудники прокуратуры ждут обращений пострадавших от пожаров.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганской прокуратуре откроют горячую линию для приема обращений граждан. Рассказать о проблемах пригласили курганцев, потерявших жилье в пожарах и не получивших помощь властей.

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На горячую линию курганской прокуратуры поступило более 200 звонков от граждан, пострадавших от пожаров и не получивших выплат. О этом сообщается на сайте областного ведомства. «На телефон организованной прокуратурой области горячей линии от пострадавших в результате пожаров поступило более 200 звонков», — рассказали в ведомстве. За три дня работы линии по более чем 100 обращениям организованы проверочные мероприятия. Курганцы преимущественно жалуются на то, что им отказывают в выплатах из-за отсутствия регистрации сгоревших строений. «Значительное количество сообщений связано с непредоставлением жилищных сертификатов за утраченное жилое помещение, находившееся на территориях садовых товариществ», — уточнили в ведомстве. По итогам проверок в случае обнаружения нарушений будут предприняты меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление прав граждан. Работа горячей линии продолжается, сотрудники прокуратуры ждут обращений пострадавших от пожаров. Ранее URA.RU сообщало, что в курганской прокуратуре откроют горячую линию для приема обращений граждан. Рассказать о проблемах пригласили курганцев, потерявших жилье в пожарах и не получивших помощь властей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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