Сотни курганцев, не получивших выплаты за сгоревшее жилье, пожаловались в прокуратуру

29 июня 2023 в 13:18 Размер текста - 17 +

Пострадавшие в пожарах курганцы пожаловались в прокуратуру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 На горячую линию курганской прокуратуры поступило более 200 звонков от граждан, пострадавших от пожаров и не получивших выплат. О этом сообщается на сайте областного ведомства. «На телефон организованной прокуратурой области горячей линии от пострадавших в результате пожаров поступило более 200 звонков», — рассказали в ведомстве. За три дня работы линии по более чем 100 обращениям организованы проверочные мероприятия. Курганцы преимущественно жалуются на то, что им отказывают в выплатах из-за отсутствия регистрации сгоревших строений. «Значительное количество сообщений связано с непредоставлением жилищных сертификатов за утраченное жилое помещение, находившееся на территориях садовых товариществ», — уточнили в ведомстве. По итогам проверок в случае обнаружения нарушений будут предприняты меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление прав граждан. Работа горячей линии продолжается, сотрудники прокуратуры ждут обращений пострадавших от пожаров. Ранее URA.RU сообщало, что в курганской прокуратуре откроют горячую линию для приема обращений граждан. Рассказать о проблемах пригласили курганцев, потерявших жилье в пожарах и не получивших помощь властей.

На горячую линию курганской прокуратуры поступило более 200 звонков от граждан, пострадавших от пожаров и не получивших выплат. О этом сообщается на сайте областного ведомства. «На телефон организованной прокуратурой области горячей линии от пострадавших в результате пожаров поступило более 200 звонков», — рассказали в ведомстве. За три дня работы линии по более чем 100 обращениям организованы проверочные мероприятия. Курганцы преимущественно жалуются на то, что им отказывают в выплатах из-за отсутствия регистрации сгоревших строений. «Значительное количество сообщений связано с непредоставлением жилищных сертификатов за утраченное жилое помещение, находившееся на территориях садовых товариществ», — уточнили в ведомстве. По итогам проверок в случае обнаружения нарушений будут предприняты меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление прав граждан. Работа горячей линии продолжается, сотрудники прокуратуры ждут обращений пострадавших от пожаров. Ранее URA.RU сообщало, что в курганской прокуратуре откроют горячую линию для приема обращений граждан. Рассказать о проблемах пригласили курганцев, потерявших жилье в пожарах и не получивших помощь властей.