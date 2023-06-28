Сотни курганцев, не получивших выплаты за сгоревшее жилье, пожаловались в прокуратуру

На горячую линию курганской прокуратуры поступило более 200 звонков от граждан, пострадавших от пожаров и не получивших выплат. О этом сообщается на сайте областного ведомства.
«На телефон организованной прокуратурой области горячей линии от пострадавших в результате пожаров поступило более 200 звонков», — рассказали в ведомстве. За три дня работы линии по более чем 100 обращениям организованы проверочные мероприятия.
Курганцы преимущественно жалуются на то, что им отказывают в выплатах из-за отсутствия регистрации сгоревших строений. «Значительное количество сообщений связано с непредоставлением жилищных сертификатов за утраченное жилое помещение, находившееся на территориях садовых товариществ», — уточнили в ведомстве.
По итогам проверок в случае обнаружения нарушений будут предприняты меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление прав граждан. Работа горячей линии продолжается, сотрудники прокуратуры ждут обращений пострадавших от пожаров.
Ранее URA.RU сообщало, что в курганской прокуратуре откроют горячую линию для приема обращений граждан. Рассказать о проблемах пригласили курганцев, потерявших жилье в пожарах и не получивших помощь властей.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.