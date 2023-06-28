Курганцы из сгоревшего Смолино вынуждены охранять микрорайон от мародеров

29 июня 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

Местные жители начнут дежурить в поселке с 29 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители микрорайона Смолино, где в начале мая был масштабный пожар, будут ежедневно дежурить, чтобы искать мародеров, которые воруют инструменты. Об этом местная жительница рассказала во время прямого эфира, который 29 июня провел депутат гордумы Яков Сидоров. «С сегодняшнего вечера в поселке Смолино будет организовано дежурство. Мы вправе, как собственники своих утраченных помещений и земли, применять любые способы и методы борьбы с этими вандалами и ворами. Пусть даже не смеют совать нос в наш поселок. Мы будем отстаивать его до конца», — рассказала местная жительница в видео, опубликованном на странице Сидорова в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, в микрорайон ночью в течение последних трех дней приходили неизвестные люди. Женщина рассказала, что эти люди воруют инструменты, переданные погорельцам от неравнодушных людей. Она добавила, что 28 июня к погорельцам из-за этого обращения приходил участковый. В пресс-службе областного УМВД URA.RU сообщили, что разбираются в ситуации. Из-за масштабного пожара, который прошел 7 мая, в Смолино на сотнях участках сгорели дома и другие здания. В областной прокуратуре до сих пор получают сотни звонков от погорельцев из региона.

Жители микрорайона Смолино, где в начале мая был масштабный пожар, будут ежедневно дежурить, чтобы искать мародеров, которые воруют инструменты. Об этом местная жительница рассказала во время прямого эфира, который 29 июня провел депутат гордумы Яков Сидоров. «С сегодняшнего вечера в поселке Смолино будет организовано дежурство. Мы вправе, как собственники своих утраченных помещений и земли, применять любые способы и методы борьбы с этими вандалами и ворами. Пусть даже не смеют совать нос в наш поселок. Мы будем отстаивать его до конца», — рассказала местная жительница в видео, опубликованном на странице Сидорова в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, в микрорайон ночью в течение последних трех дней приходили неизвестные люди. Женщина рассказала, что эти люди воруют инструменты, переданные погорельцам от неравнодушных людей. Она добавила, что 28 июня к погорельцам из-за этого обращения приходил участковый. В пресс-службе областного УМВД URA.RU сообщили, что разбираются в ситуации. Из-за масштабного пожара, который прошел 7 мая, в Смолино на сотнях участках сгорели дома и другие здания. В областной прокуратуре до сих пор получают сотни звонков от погорельцев из региона.