Тюменское отделение «Партии роста» проигнорирует выборы-2023

Реготделение «Партии роста» в Тюмени не станет выдвигать кандидатов на выборы в 2023 году

30 июня 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

«Партия роста» не станет участвовать в тюменских выборах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Реготделение «Партии роста» в Тюменской области, фактически, перестало функционировать и не станет выдвигать кандидатов на выборы, которые пройдут в Тюменской области в 2023 году. Об этом агентству сообщили в реготделении партии. «Участие в выборах не планируется. Смысла на данный момент в этом нет», — сообщили в «Партии роста». В 2021 году партия активно участвовала в выборах в Тюменскую областную думу. Список возглавляла известный предприниматель и бывший бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло. Предполагается, что наиболее активные члены партии в Тюмени перейдут в «Новые люди».

Реготделение «Партии роста» в Тюменской области, фактически, перестало функционировать и не станет выдвигать кандидатов на выборы, которые пройдут в Тюменской области в 2023 году. Об этом агентству сообщили в реготделении партии. «Участие в выборах не планируется. Смысла на данный момент в этом нет», — сообщили в «Партии роста». В 2021 году партия активно участвовала в выборах в Тюменскую областную думу. Список возглавляла известный предприниматель и бывший бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло. Предполагается, что наиболее активные члены партии в Тюмени перейдут в «Новые люди».