Тюменское отделение «Партии роста» проигнорирует выборы-2023

«Партия роста» не станет участвовать в тюменских выборах
Реготделение «Партии роста» в Тюменской области, фактически, перестало функционировать и не станет выдвигать кандидатов на выборы, которые пройдут в Тюменской области в 2023 году. Об этом агентству сообщили в реготделении партии.
«Участие в выборах не планируется. Смысла на данный момент в этом нет», — сообщили в «Партии роста».
В 2021 году партия активно участвовала в выборах в Тюменскую областную думу. Список возглавляла известный предприниматель и бывший бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло. Предполагается, что наиболее активные члены партии в Тюмени перейдут в «Новые люди».
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