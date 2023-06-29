29 июня 2023

Тюменское отделение «Партии роста» проигнорирует выборы-2023

Реготделение «Партии роста» в Тюмени не станет выдвигать кандидатов на выборы в 2023 году
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Съезд Партии Роста. Москва, партия роста
«Партия роста» не станет участвовать в тюменских выборах Фото:

Реготделение «Партии роста» в Тюменской области, фактически, перестало функционировать и не станет выдвигать кандидатов на выборы, которые пройдут в Тюменской области в 2023 году. Об этом агентству сообщили в реготделении партии.

«Участие в выборах не планируется. Смысла на данный момент в этом нет», — сообщили в «Партии роста».

В 2021 году партия активно участвовала в выборах в Тюменскую областную думу. Список возглавляла известный предприниматель и бывший бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло. Предполагается, что наиболее активные члены партии в Тюмени перейдут в «Новые люди».

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Реготделение «Партии роста» в Тюменской области, фактически, перестало функционировать и не станет выдвигать кандидатов на выборы, которые пройдут в Тюменской области в 2023 году. Об этом агентству сообщили в реготделении партии. «Участие в выборах не планируется. Смысла на данный момент в этом нет», — сообщили в «Партии роста». В 2021 году партия активно участвовала в выборах в Тюменскую областную думу. Список возглавляла известный предприниматель и бывший бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло. Предполагается, что наиболее активные члены партии в Тюмени перейдут в «Новые люди».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...