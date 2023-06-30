Челябинец насмерть сбил в Башкирии двухлетнего ребенка. Видео

01 июля 2023 в 23:52 Размер текста - 17 +

Водитель утверждает, что ребенок выбежал на дорогу перед автомобилем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Башкирии житель Челябинской области насмерть сбил двухлетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД республики Башкортостан. «Сегодня, 1 июля, в девятом часу вечера на 200 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка в деревне Каракулево 59-летний житель Челябинской области за рулем „Лады Гранта“ совершил наезд на 2.5-годовалого ребенка. В результате аварии мальчик скончался при транспортировке в медучреждение», — уточнили в пресс-службе ведомства. В госавтоинспекции добавили: водитель утверждает, что малыш внезапно выбежал на дорогу. На месте аварии работают сотрудники полиции. «Освидетельствование мужчины показало, что он трезв. Подробности ДТП уточняются», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В Башкирии житель Челябинской области насмерть сбил двухлетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД республики Башкортостан. «Сегодня, 1 июля, в девятом часу вечера на 200 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка в деревне Каракулево 59-летний житель Челябинской области за рулем „Лады Гранта“ совершил наезд на 2.5-годовалого ребенка. В результате аварии мальчик скончался при транспортировке в медучреждение», — уточнили в пресс-службе ведомства. В госавтоинспекции добавили: водитель утверждает, что малыш внезапно выбежал на дорогу. На месте аварии работают сотрудники полиции. «Освидетельствование мужчины показало, что он трезв. Подробности ДТП уточняются», — пояснили в пресс-службе ведомства.