В Башкирии житель Челябинской области насмерть сбил двухлетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД республики Башкортостан.
«Сегодня, 1 июля, в девятом часу вечера на 200 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка в деревне Каракулево 59-летний житель Челябинской области за рулем „Лады Гранта“ совершил наезд на 2.5-годовалого ребенка. В результате аварии мальчик скончался при транспортировке в медучреждение», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В госавтоинспекции добавили: водитель утверждает, что малыш внезапно выбежал на дорогу. На месте аварии работают сотрудники полиции.
«Освидетельствование мужчины показало, что он трезв. Подробности ДТП уточняются», — пояснили в пресс-службе ведомства.
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