30 июня 2023

Челябинец насмерть сбил в Башкирии двухлетнего ребенка. Видео

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День Победы. Челябинск, постовой, гибдд, дпс, гаи
Водитель утверждает, что ребенок выбежал на дорогу перед автомобилем Фото:

В Башкирии житель Челябинской области насмерть сбил двухлетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД республики Башкортостан.

«Сегодня, 1 июля, в девятом часу вечера на 200 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка в деревне Каракулево 59-летний житель Челябинской области за рулем „Лады Гранта“ совершил наезд на 2.5-годовалого ребенка. В результате аварии мальчик скончался при транспортировке в медучреждение», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В госавтоинспекции добавили: водитель утверждает, что малыш внезапно выбежал на дорогу. На месте аварии работают сотрудники полиции.

«Освидетельствование мужчины показало, что он трезв. Подробности ДТП уточняются», — пояснили в пресс-службе ведомства.

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В Башкирии житель Челябинской области насмерть сбил двухлетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД республики Башкортостан. «Сегодня, 1 июля, в девятом часу вечера на 200 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка в деревне Каракулево 59-летний житель Челябинской области за рулем „Лады Гранта“ совершил наезд на 2.5-годовалого ребенка. В результате аварии мальчик скончался при транспортировке в медучреждение», — уточнили в пресс-службе ведомства. В госавтоинспекции добавили: водитель утверждает, что малыш внезапно выбежал на дорогу. На месте аварии работают сотрудники полиции. «Освидетельствование мужчины показало, что он трезв. Подробности ДТП уточняются», — пояснили в пресс-службе ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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