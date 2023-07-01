В ХМАО на месторождении пропал вахтовик

В Сургутском районе на месторождении пропал мужчина

02 июля 2023 в 02:09 Размер текста - 17 +

Вахтовика ищут уже шесть дней Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Сургутском районе (ХМАО) на месторождении пропал мужчина. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила падчерица пропавшего. «Мама и отчим работают вахтовым методом в ООО „Горизонт“ на месторождение в Сургутском районе. На работу их доставили вертолетом 18 июня. А 26 июня около 12 часов дня отчим ушел в лес и до сих пор не вернулся», — рассказала девушка. Руководство компании было поставлено в известность о пропаже вечером того же дня. Со слов девушки, ООО «Горизонт» сообщило в МЧС об инциденте 27 июня, после чего на место выехала группа спасателей на вездеходах. Однако 28 июня стало известно, что вездеход не смог добраться. Во второй половине того же дня для проведения поисковых мероприятий на месторождение вертолетом, предоставленным компанией «Горизонт», были доставлены спасатели, полицейские и кинолог. Поисковые мероприятия продолжались около двух часов. Вечером 30 июня к поискам подключились еще четыре сотрудника «Центроспаса» на двух болотоходах. Собеседница добавила, что она обращалась в администрацию Ханты-Мансийска. Там ей ответили, что территория Сургутского района не относится к компетенции муниципалитета. По мнению девушки, работодатель никак не заинтересован в предоставлении помощи. А радиус поисков составляет не более шести километров, потому что спасатели ищут уже труп, а не живого человека. Агентство предприняло попытку связаться с директором ООО «Горизонт» Шишкиным Артемом, но его телефон отключен. В пресс-службе «Центроспаса» корреспонденту URA.RU сказали, что комментарии они смогут дать не ранее понедельника, сославшись на выходные. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургутском районе (ХМАО) на месторождении пропал мужчина. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила падчерица пропавшего. «Мама и отчим работают вахтовым методом в ООО „Горизонт“ на месторождение в Сургутском районе. На работу их доставили вертолетом 18 июня. А 26 июня около 12 часов дня отчим ушел в лес и до сих пор не вернулся», — рассказала девушка. Руководство компании было поставлено в известность о пропаже вечером того же дня. Со слов девушки, ООО «Горизонт» сообщило в МЧС об инциденте 27 июня, после чего на место выехала группа спасателей на вездеходах. Однако 28 июня стало известно, что вездеход не смог добраться. Во второй половине того же дня для проведения поисковых мероприятий на месторождение вертолетом, предоставленным компанией «Горизонт», были доставлены спасатели, полицейские и кинолог. Поисковые мероприятия продолжались около двух часов. Вечером 30 июня к поискам подключились еще четыре сотрудника «Центроспаса» на двух болотоходах. Собеседница добавила, что она обращалась в администрацию Ханты-Мансийска. Там ей ответили, что территория Сургутского района не относится к компетенции муниципалитета. По мнению девушки, работодатель никак не заинтересован в предоставлении помощи. А радиус поисков составляет не более шести километров, потому что спасатели ищут уже труп, а не живого человека. Агентство предприняло попытку связаться с директором ООО «Горизонт» Шишкиным Артемом, но его телефон отключен. В пресс-службе «Центроспаса» корреспонденту URA.RU сказали, что комментарии они смогут дать не ранее понедельника, сославшись на выходные.